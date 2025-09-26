Утро на железнодорожном перегоне между станциями Рудня и Голынки обернулось крупной аварией: грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом, в результате чего произошла серьёзная железнодорожная катастрофа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Инцидент произошёл в 7:26 утра, когда водитель грузовика попытался пересечь переезд, проигнорировав сигналы приближающегося состава. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось — расстояние было слишком малым.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и, по предварительным данным, 18 вагонов, перевозивших бензин. Произошло возгорание.

Пожар распространился на несколько цистерн, ситуация усугубилась масштабами утечки горючего. На место срочно выехали три пожарных поезда и четыре восстановительных состава.

Локомотивная бригада — машинист и его помощник — пострадали, получив травмы средней тяжести. Оба доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

Железнодорожное сообщение на участке временно приостановлено, образовались задержки в движении поездов.

Для ликвидации последствий аварии и координации спасательных служб создан оперативный штаб МЖД, ведутся восстановительные и следственные мероприятия.