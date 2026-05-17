Пересечение проспекта Аль-Фараби и улицы Керей Жанибек хандар временно закроют в Астане
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Сегодня 2026, 21:29
76Фото: Pixabay.com
В связи с проведением ремонта дорожного полотна на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Керей Жанибек хандар временно перекроют движение автотранспортных средств.
Как передает официальный сайт столичного акимата, ограничения будут действовать с 16:00 часов 17 мая до 09:00 часов 18 мая.
Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения.