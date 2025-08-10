В 1858 году 13-летний подросток Абай бросает учёбу в Семипалатинске и отправляется помогать своему отцу. С первых дней его гений степной юриспруденции впечатляет аксакалов. Юноша решает споры, помогает найти истину, стараясь принести пользу обществу и победить коррупцию. Но общество ответило предательством. Кляузы от сородичей, заказное избиение, домашний арест. О них не любят вспоминать и сегодня, но именно эти испытания, обличив пороки социума XIX века, закалили характер будущего философа. Какой степной закон нарушил Абай? За что его хотели отправить в сибирскую ссылку, и как он перевоспитал вора? Непопулярные факты о его жизни в материале корреспондента BAQ.KZ.

В музее-заповеднике Абая в городе Семей хранится копия первой страницы уникального документа – "Карамолинского кодекса". Абай Кунанбаев написал свод степных законов за три дня на съезде биев пяти уездов Семипалатинской губернии. Встреча проходила на берегу реки Шар в 70 км от Семея в урочище Карамола. Этот правовой документ стал символом начала новой эпохи в казахском законодательстве. Вошёл в историю как один из первых письменных законов казахского народа, отражающий дух времени XIX века и стремление к правовой самостоятельности. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Абая и 140 лет легендарному документу. Кодекс стал итогом его управленческой и юридической деятельности. Но путь к нему был тернистым.

Надежда отца

"Если говорить об Абае как о человеке-управленце, то он пришёл к власти по поручению своего отца, который видел в нём своего преемника", - начинает рассказ в экспозиционном зале, посвящённом становлению поэта, заместитель директора музея-заповедника Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

Самое большое влияние на Абая-управленца действительно оказал его отец, волостной управитель Кунанбай Оскенбаев, предки которого имели большой авторитет в степи. Кстати, в музее собрано почти 1000 страниц документов, посвящённых отцу великого акына, их обнаружили в разных городах России и Казахстана.

С 1855 по 1859 годы юный Ибрагим, так нарекли его при рождении, учился в медресе Семея. Но отец не дал ему закончить учёбу и забрал к себе в степь, видя большой потенциал. Будучи подростком, он выполняет мелкие поручения, приобщается к решению споров, обучается ораторскому искусству. А уже в 1866 году, в 20-летнем возрасте его избрали старшиной Кушик-Тобыктинской волости.

В должности волостного управителя ему довелось побывать четыре раза по три года.

Репутация справедливого, рассудительного и образованного человека разлетелась далеко по степи. К Абаю приезжали из разных волостей с просьбой решить самые разные споры. Это привело его к официальному "судейству", Абая не раз избирали бием.

Последний срок на посту волостного управителя пришёлся на 1893-1896 годы. Тогда он возглавил Мукурскую волость. Это оказались самые непростые времена, наполненные разочарованием и коварством. Он не раз подвергался нападкам своих же соплеменников, которые организовали против него заговор, избили, устроили покушение. Однако его близкие друзья Кактай, Уайыс и Аппас вмешались и спасли его. После этого поэт до конца жизни не участвовал в общественных делах. Незадолго до этого Абай пережил утрату родителей. Всё это, вкупе с предательством, наложило большой отпечаток на его отношение к государственной службе.

Дистанционное обучение XIX века

Абай считал, что служба на посту волостного управителя должна быть честной и справедливой. Вести себя иначе ему не позволяли моральные принципы, внутренний кодекс чести и уважение к любимому отцу. Ведь используя закон в интересах власть имущих, он мог запятнать честь своего рода. Однако справедливость мешала многим.

После проведения административной реформы 1868 года в Казахской степи и установления новых законов, баи стали пользоваться ими в своих целях, коррупция была повсеместной, люди нередко ездили в Семипалатинск писать доносы, чего раньше в степи не было. В это время 30-летнего Абая назначают управителем волости Коныр-Кокше. Его предшественники не выдерживали, поскольку этот регион особенно страдал от конокрадства.

Начали поступать ложные жалобы и на молодого начинающего государственного служащего. По рассказам абаеведа Асана Омар, мало "чиновников" того времени могли удержаться на посту этой административной единицы. Но справедливый Абай вёл работу по закону.

21 сентября 1876 года по ложному заявлению Узекбая Борибаева должностные лица Семипалатинска возбудили следствие в отношении Абая, которое длилось восемь лет. По этому делу было 700 свидетелей, оправдавших Абая. Дело, начатое по заявлению У. Борибаева, было завершено, но сам заявитель по закону не понес наказания. Оно настигло его лишь в 1885 году вышло решение "… о предании суду киргиза Буробаева за ложный донос".

"На Абая написали больше 100 доносов, набралось 12 дел по таким выдуманным фактам, как поджог сена, конокрадство, незаконная выдача земель. Акына отправили под домашний арест. 4 месяца он не выезжал из Семея. Нужно было доказать свою невиновность, так как ему грозила ссылка в Сибирь. Когда стало ясно, что никто его не защитит, он начал изучать юриспруденцию. Его друзья, ссыльные адвокаты Михаэлис, Гросс, Блэк, знающие закон, помогли Абаю освоить эту науку. Подбирали литературу, комментировали законы, разъясняли новые для него знания. Они сыграли большую роль в его оправдании. Большую часть знаний он постигал сам. Обвинения против него рассыпались из-за несостоятельности. А к концу судебного процесса он стал настоящим специалистов в деле защиты прав человека", - рассказал абаевед Асан Омар.

После всех испытаний он стал другим. Расширилось сознание, появилось понимание, что ждёт его народ в случае низкой образованности. Это заставило его посмотреть на творчество по-другому. Именно тогда, с 1884 года он начал вести сознательную просветительскую работу, направленную на молодёжь. Начал писать свои легендарные работы и подступился к созданию слов назидания.

"С одной стороны - европейско-русская литература, с другой стороны - восточная и мусульманская. Плюс пять лет изучения юриспруденции, адвокатуры. К концу того периода он заметно изменился, стал настоящим учёным. Это отдалило его от приземлённых людей. Его перестали понимать, многие невзлюбили", - говорит Асан Омар.

Как вор стал другом!

Простой народ не перестал ему доверять. К Абаю шли за правдой. В художественных произведениях описано несколько интересных случаев из его судейской практики. Исследователь Асан Омар привёл три ярких примера.

Рода Уак и Тобыкты вели борьбу за земли в районе нынешнего села Каскабулак Абайского района. Будучи соседями, они утверждали, что приграничная территория принадлежит каждому из них. Но кому именно? Прийти самостоятельно к единственному правильному решению не удавалось. Они обратились за помощью к Абаю Кунанбаеву. Уаки - в надежде на справедливость, а представители рода тобыкты, из которого происходит и Абай, рассчитывали на незаконную поддержку "своего". Давление на судью было колоссальным.

"По этому случаю был созван большой съезд. В своём выступлении Абай сказал: "Хоть я и тобыктинец, но знаю, что это земли Уаков. Когда я был маленьким, мы брали эту землю в аренду для выпаса скота". После этого сородичи, рассчитывавшие на трайбализм, назвали его предателем , ведь ждали совсем другого вердикта", - рассказал абаевед Асан Омар.

Ещё один случай из практики Абая, но уже связанный с правами женщин, пошёл вразрез степным законам. Как известно, он поднимал вопросы их прав, в частности - брака и равенства. Критиковал патриархальные обычаи, которые ущемляли женщин, и выступал за их уважение и достойное положение в обществе.

Влюблённая пара решила пожениться. Но девушку против её воли сосватали за другого, как часто бывало в аулах. Причём сторона невесты уж получила солидный калым. Смелая казашка была весьма эмансипирована для того времен и поставила перед родными ультиматум.

"Я умру, если выйду замуж за нелюбимого, сказала она позже Абаю. Он вынес решение, которое в то время шло вразрез с законами калыма - отменил его и потребовал её родителей вернуть обратно несостоявшимся сватам. Она полюбила парня по имени Олжабай из рода Каракесек, который тоже души в ней не чаял. Но вместо калыма и обязательств судья выбрал жизнь девушки и любовь. В степи это долго обсуждалось и считалось скандальным прецедентом", - заключил историю Асан Омар.

Абай обладал сильной энергетикой. Под её лучами таяли обманы, люди вставали на путь исправления. Показательный случай произошёл с вором по имени Корамжан, привыкшему наживаться на чужом добре. Из-за его промысла страдали сотни семей. От его глаз не знали спасу многочисленные стада. Но никто не мог доказать его вину. Однажды его привели к Абаю. Корамжан поведал уже привычные показания по обычному сценарию. Но когда Абай пристально посмотрел в его глаза, тот обомлел.

"Я почувствовал, что сквозь меня проходит его сила, я был беспомощен перед его энергетикой и сознался во всём", - приводит слова Корамжана абаевед. - Вместо наказания Абай предложил ему переехать в его аул и работать в хозяйстве. Взамен полного обеспечения акын попросил парня оставить греховное дело. В результате Абай и Карамжан стали хорошими приятелями. Он служил в ауле писателя 20 лет, до самой его смерти, оставаясь все эти годы верным помощником".

Степной закон

Через месяц в музей-заповедник Абая поступит важный экспонат - факсимильная копия того самого "Карамолинского устава", который составил для своих земляков Абай. Фактически - это синтез законов: устоявшегося за века казахского и российского, который установился в степи в 1868 году. Напомним, Абай Кунанбаев испытал их на себе. Учитывая его личный опыт и полученное в ходе судебных тяжб образование, именно акыну поручили написать устав.

Воспоминания его современников гласят, что Абай составлял документ совместно с коллегией опытных биев. Это длилось три дня в урочище Карамола, где для встречи судей установили юрточное поселение.

Через год этот кодекс вышел в виде издания в типографии Казанского императорского университета. Это учебное заведение с богатой историей до сих пор работает и именуется Казанским Федеральным Университетом.

Абаеведы говорят, что данный документ имел короткое практическое применение. Сколько экземпляров было напечатано и как они рассеялись по степи, неизвестно. Но в 60-е годы ХХ века казахстанский учёный из Алматы случайно обнаружил единственный оставшийся экземпляр в Татарстане.

"Он увидел эту книгу и переписал её уже кириллицей. С тех пор наш музей пользовались этой копией. В Казахстане не было оригинала. И всё-таки арабская графика имеет свои особенности. Если при написании хотя бы одну точку поставить не в том месте - над или под знаком, это имеет значение, может изменить смысл. В 2019 году мы вновь нашли эту книгу и привезли её полностью оцифрованную копию", - рассказывает нам об экспонате Мейрамгуль Кайрамбаева.

В музее хранится копия первой страницы того Устава из 73 статей. В 74-й перечислены участники составления документа. Говоря современным языком - авторский состав и редакционная коллегия. Каждый лист отпечатан только с одной стороны, то есть имеет по одной странице текста. Видимо для того, чтобы на тонких листах не смешивались оттиски.

"Где-то в 80-е годы уже наш сотрудник Муздыбай Бейсембаев тоже побывал в Казани. Он написал в своём отчёте, что видел эту книгу. К сожалению, не смог заказать её фотокопию, ведь тогда не было ксероксов и скан-аппаратов. Но подробно записал шифр книги. И уже в 2019 году, когда мы оказались в библиотеке Казанского университета, благодаря именно этому шифру книгу отыскали в хранилище. За эти годы была проведена большая работа, книга переведена на казахский язык с пояснениями. Над этим корпел известный арабист Адильбек Амренов из Павлодарского университета", - добавила Мейрамгуль Кайрамбаева.

И вот уже скоро, через месяц, эту книгу доставят в Семей, где она займёт почётное место в экспозиции историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника имени Абая. Прочитать этот легендарный документ теперь сможет каждый! В этом году, в юбилей съезда и "Карамолинского устава", в 180-летний юбилея Абая получить его факсимильную копию сотрудникам будет особенно приятно.