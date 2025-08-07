В 2025 году Казахстан отмечает 180-летие со дня рождения великого поэта, философа и просветителя — Абая Кунанбаева. В честь этой даты опубликована интересная статистика, связанная с его именем, передает BAQ.KZ.

По данным органов регистрации, в стране проживают 18 763 человека по имени Абай.

Лидируют по численности: Астана — 2 089 человек, Туркестанская область — 2 018, Алматы — 1 719.

Самый старший Абай в стране родился в 1932 году, а самая многочисленная возрастная группа — 30–34 года (3 228 человек). Только за первое полугодие 2025 года имя Абай дали 157 новорождённым.

Интересный факт: имя Абай дали и 10 девочкам, зарегистрированным в разных регионах страны.

С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в Казахстане проживает 35 404 человека, что также отражает популярность и почтение к полному имени великого поэта — Ибрахим Кунанбаев.

Кроме того, именем Абая названы: 1 область, 1 город, 3 района, 26 сёл.