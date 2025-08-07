180 лет Абаю Кунанбаеву: интересные факты о людях и местах, названных в его честь
Имя Абая носят почти 19 тысяч казахстанцев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2025 году Казахстан отмечает 180-летие со дня рождения великого поэта, философа и просветителя — Абая Кунанбаева. В честь этой даты опубликована интересная статистика, связанная с его именем, передает BAQ.KZ.
По данным органов регистрации, в стране проживают 18 763 человека по имени Абай.
Лидируют по численности: Астана — 2 089 человек, Туркестанская область — 2 018, Алматы — 1 719.
Самый старший Абай в стране родился в 1932 году, а самая многочисленная возрастная группа — 30–34 года (3 228 человек). Только за первое полугодие 2025 года имя Абай дали 157 новорождённым.
Интересный факт: имя Абай дали и 10 девочкам, зарегистрированным в разных регионах страны.
С именем Ибраһим (включая Ибрагим и Ибрахим) в Казахстане проживает 35 404 человека, что также отражает популярность и почтение к полному имени великого поэта — Ибрахим Кунанбаев.
Кроме того, именем Абая названы: 1 область, 1 город, 3 района, 26 сёл.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- "Повторю, чтобы враги знали" — Рамзан Кадыров публично опроверг слухи о своей болезни
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ