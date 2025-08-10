В честь 180-летия со дня рождения великого казахского акына, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева прошёл культурно-просветительский челлендж "Читаем стихи Абая", объединивший известных деятелей казахстанского искусства и культуры, передает BAQ.KZ.

В челлендже "Читаем стихи Абая", посвящённом 180-летию великого поэта, приняли участие актёр Асанали Ашимов, певица Роза Рымбаева, актриса Жанна Куанышева, Кайрат Байбосынулы, Кайрат Айтбаев, Гульнара Досматова и другие известные личности.

Все они проникновенно прочитали волнующие дух строки из произведений Абая Кунанбаева, показывая тем самым, что наследие его находит отклик по сей день.