Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев обратился с депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением усилить меры против незаконных лотерей и мошеннических онлайн-схем, маскирующихся под образовательные курсы, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, несмотря на уже принятые нормы, финансовое мошенничество в этой сфере продолжает расти, особенно среди молодежи.

"Мошенники используют лазейки в законе, позволяющие коммерческим организациям проводить розыгрыши для стимулирования продаж. Этим пользуются инфлюенсеры, выдавая лотереи за онлайн-курсы", – отметил Бейсенбаев.

В качестве примера он привёл дело Ерболата Жанабылова, организовавшего розыгрыш 10 автомобилей и других призов. Участие в акции осуществлялось на платной основе: пользователи должны были оплатить 30 тысяч тенге за "обучающие курсы". По предварительным данным, было продано более 6 тысяч билетов на сумму 180 млн тенге.

При этом, подчеркнул депутат, уполномоченные органы не имеют полномочий для подсчёта доходов, полученных от незаконных лотерей, что препятствует их конфискации.

В связи с этим Бейсенбаев предложил:

снизить порог дохода, предусмотренный в статье 214 УК РК, для возбуждения уголовных дел против организаторов незаконных лотерей,

публиковать в единой сети данные о суммах, которые присвоили мошенники, привлеченные к ответственности,

разработать механизмы прозрачности для образовательных центров и онлайн-школ, чтобы граждане могли проверять их репутацию и квалификацию,

обязать КГД предоставлять Минтуризма и спорта информацию о доходах блогеров, полученных в результате административных нарушений.