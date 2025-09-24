180 млн тенге на псевдокурсах: депутат требует ужесточить борьбу с лотереями блогеров
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев обратился с депутатским запросом к Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением усилить меры против незаконных лотерей и мошеннических онлайн-схем, маскирующихся под образовательные курсы, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, несмотря на уже принятые нормы, финансовое мошенничество в этой сфере продолжает расти, особенно среди молодежи.
"Мошенники используют лазейки в законе, позволяющие коммерческим организациям проводить розыгрыши для стимулирования продаж. Этим пользуются инфлюенсеры, выдавая лотереи за онлайн-курсы", – отметил Бейсенбаев.
В качестве примера он привёл дело Ерболата Жанабылова, организовавшего розыгрыш 10 автомобилей и других призов. Участие в акции осуществлялось на платной основе: пользователи должны были оплатить 30 тысяч тенге за "обучающие курсы". По предварительным данным, было продано более 6 тысяч билетов на сумму 180 млн тенге.
При этом, подчеркнул депутат, уполномоченные органы не имеют полномочий для подсчёта доходов, полученных от незаконных лотерей, что препятствует их конфискации.
В связи с этим Бейсенбаев предложил:
- снизить порог дохода, предусмотренный в статье 214 УК РК, для возбуждения уголовных дел против организаторов незаконных лотерей,
- публиковать в единой сети данные о суммах, которые присвоили мошенники, привлеченные к ответственности,
- разработать механизмы прозрачности для образовательных центров и онлайн-школ, чтобы граждане могли проверять их репутацию и квалификацию,
- обязать КГД предоставлять Минтуризма и спорта информацию о доходах блогеров, полученных в результате административных нарушений.
"Мы приветствуем публичную критику со стороны общества в адрес псевдоблогеров, которые обманным путём вовлекали пользователей в незаконные схемы. Но государство должно обеспечить системное решение этой проблемы", – заявил депутат.
