В Алматы завершена реализация проекта архитектурной подсветки здания гостиницы "Казахстан". Для оформления фасада было установлено более 1800 современных светильников, которые подчеркнули уникальные архитектурные особенности одного из самых узнаваемых объектов города, передаёт BAQ.KZ.

Новое световое решение придало зданию выразительный облик в вечернее и ночное время, усилив его визуальную привлекательность. Архитектурная подсветка гармонично вписалась в городскую среду и стала частью обновлённого ночного облика Алматы.

Отмечается, что проект направлен на развитие эстетики городской инфраструктуры и создание комфортной визуальной среды для жителей и гостей мегаполиса.