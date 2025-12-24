1800 лампочек подсветили гостиницу "Казахстан" в Алматы
Подсветка создаёт комфортную визуальную среду для жителей и гостей мегаполиса.
Сегодня, 08:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
42Фото: Скриншот видео
В Алматы завершена реализация проекта архитектурной подсветки здания гостиницы "Казахстан". Для оформления фасада было установлено более 1800 современных светильников, которые подчеркнули уникальные архитектурные особенности одного из самых узнаваемых объектов города, передаёт BAQ.KZ.
Новое световое решение придало зданию выразительный облик в вечернее и ночное время, усилив его визуальную привлекательность. Архитектурная подсветка гармонично вписалась в городскую среду и стала частью обновлённого ночного облика Алматы.
Отмечается, что проект направлен на развитие эстетики городской инфраструктуры и создание комфортной визуальной среды для жителей и гостей мегаполиса.
Самое читаемое
- В Таразе поймали водителя-рекордсмена с 43 нарушениями ПДД
- Бдительный таксист сорвал мошенническую схему в Павлодаре
- 750 тыс. тонн продукции в год будет выпускать новый комбикормовой завод в СКО
- В Семее зажгли огни новогодней елки
- С 2026 года в Казахстане меняются правила подачи налоговых деклараций