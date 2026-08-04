181 продавца привлекли к ответственности за незаконную продажу алкоголя в Кызылординской области
Полиция напомнила, что продажа алкогольной продукции в неустановленное законом время запрещена, а нарушители несут административную ответственность.
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В Кызылординской области 181 продавец продуктовых магазинов привлечен к административной ответственности за нарушение правил реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает Polisia.kz.
В рамках принципа «Закон и порядок» сотрудники полиции ежедневно проводят рейды, направленные на пресечение незаконной продажи алкоголя, а также профилактику правонарушений, совершаемых в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года по статье 200 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлен 181 административный протокол.
Кроме того, за продажу алкогольной продукции лицам младше 21 года в торговых точках, имеющих лицензию, оформлено 30 административных протоколов. Еще 7 протоколов по статье 463 КоАП составлено в отношении магазинов, осуществлявших торговлю без соответствующей лицензии.
Также в отношении родителей несовершеннолетних, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения либо употреблявших спиртные напитки, составлено 27 административных протоколов по части 2 статьи 440 КоАП.
В полиции напомнили, что законодательством запрещена продажа алкогольной продукции в неустановленное время, а за нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.
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