В Актау очевидцы спасли девушку от агрессивного мужчины

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлено, как мужчина преследует девушку на улицах Актау, удерживает ее и угрожает сексуальным насилием. Инцидент, по данным местных пабликов, произошел утром 2 августа на набережной города.

На одном из роликов видно, как мужчина удерживает девушку, несмотря на ее попытки вырваться. Очевидцы вмешиваются в происходящее и пытаются ей помочь. На другой записи слышно, как во время конфликта мужчина произносит в адрес девушки угрозу:

Я тебя изнасилую.

Самый напряженный эпизод произошел на проезжей части. Девушка попыталась убежать, однако мужчина продолжил преследование. Несколько водителей остановили автомобили, чтобы преградить ему путь. Девушка успела сесть в одну из машин, но мужчина подбежал к автомобилю и попытался открыть дверь. Водитель вышел, чтобы защитить девушку, а очевидцы просили увезти ее в безопасное место.

В департаменте полиции Мангистауской области пока не комментировали произошедшее.