В Акмолинской области водитель после ДТП угрожал другому участнику отверткой
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В Ерейментау Акмолинской области полицейские начали два досудебных расследования в отношении 43-летнего водителя, который после небольшого ДТП угрожал другому участнику аварии отверткой. Кроме того, мужчина оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в ДП региона, иИнцидент произошел на улице Абылай хана. По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Toyota Camry. После аварии водитель ВАЗа вышел из машины, взял отвертку и стал угрожать второму автомобилисту физической расправой.
Потерпевший обратился в полицию. Прибывшие сотрудники установили, что 43-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также выяснилось, что ранее его уже лишали права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде.
По факту произошедшего начаты два досудебных расследования — по факту угрозы и за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее лишенным водительских прав.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
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