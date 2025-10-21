В Жамбылской области благодаря действиям прокуратуры Байзакского района была погашена задолженность по заработной плате перед 146 сотрудниками коммунального предприятия "Байзак су", передает BAQ.KZ.

Общая сумма долга за июнь текущего года составила 18,2 млн тенге. Причиной накопления задолженности стало необоснованное планирование финансовых затрат.

Прокуратура провела проверку и внесла акт надзора, по результатам которого задолженность была полностью ликвидирована, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре региона, с начала года совместно с уполномоченными органами удалось добиться выплаты долгов по зарплате перед 1 213 работниками на общую сумму 241 млн тенге. В целом, в 2025 году прокуроры защитили трудовые права свыше 16 тысяч работников.