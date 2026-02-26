184 тысячи абитуриентов зарегистрировались на мартовский ЕНТ
Завершен прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ-2026. Всего около 184 тысяч человек подали заявки на тестирование, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.KZ.
ЕНТ пройдет с 2 марта по 6 апреля.
Абитуриенты при подаче заявлений сами выбирали дату, время и пункт тестирования. В программе ЕНТ будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей. Апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования, а сертификат тестируемого станет доступен в личном кабинете после рассмотрения заявки аппеляционной комиссией.
Формат ЕНТ в 2026 году остался без изменений: три обязательных предмета и два профильных на выбор, всего 120 заданий. Максимальный балл по-прежнему составляет 140. Время на тестирование — 4 часа, для детей с особыми образовательными потребностями добавляется 40 минут.
