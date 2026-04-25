185 школ проекта «Келешек мектептері» приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

В рамках акции «Таза Қазақстан» ученики 185 школ проекта «Келешек мектептері» вышли на субботник и внесли вклад в охрану окружающей среды, передает BAQ.KZ.

«Таза Қазақстан» - национальная инициатива, направленная на формирование экологической культуры, защиту природы и поддержание чистоты общественных пространств. Основная цель проекта - бережное отношение к окружающей среде, сохранение порядка в городах и селах, а также укрепление общей гражданской ответственности.

Школьники «Келешек мектептері», расположенных во всех регионах страны, проявляют высокую активность в реализации инициативы. Такая работа способствует воспитанию экологического сознания и ответственного отношения к обществу у подрастающего поколения.

Во время субботника ребята очистили территории школ и прилегающие общественные пространства, показав личный пример заботы о природе. В ряде регионов особое внимание уделили посадке деревьев и озеленению.

Обе инициативы реализуются по поручению Главы государства.