186 кандидатов партии «Әділет» признаны соответствующими требованиям закона
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На заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрели партийный список кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан, выдвинутых партией "Әділет". Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, 13 июля 2026 года партия представила в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для участия в выборах депутатов Курултая.
"Партия предоставила копию документа о регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, выписку из протокола съезда о выдвижении партийного списка, биографии кандидатов, документы, подтверждающие членство в партии, а также справки органов государственных доходов о предоставлении деклараций об активах и обязательствах кандидатов и их супругов", – сообщил Мухтар Ерман.
В ЦИК отметили, что кандидат в депутаты Курултая должен соответствовать требованиям Конституции: быть гражданином Республики Казахстан, постоянно проживать на территории страны последние 10 лет и достигнуть 25-летнего возраста.
Кроме того, согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан", доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийном списке должна составлять не менее 30%.
Партия "Әділет" выдвинула 186 кандидатов в депутаты Курултая. Из них 88 человек относятся к категории женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Это составляет 47,3% от общего числа кандидатов. Таким образом, установленная законом квота полностью соблюдена.
Мухтар Ерман отметил, что по запросу Центральной избирательной комиссии уполномоченные государственные органы проверили соответствие всех кандидатов требованиям Конституции и избирательного законодательства.
Также партия полностью выплатила установленный законом избирательный взнос за всех кандидатов, включенных в партийный список.
По итогам заседания члены ЦИК приняли постановление о регистрации партийного списка партии "Әділет". Таким образом, партия официально получила право участвовать в выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.
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