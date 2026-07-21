186 кандидатов партии «Әділет» признаны соответствующими требованиям закона

На заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрели партийный список кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан, выдвинутых партией "Әділет". Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, 13 июля 2026 года партия представила в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для участия в выборах депутатов Курултая.

"Партия предоставила копию документа о регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, выписку из протокола съезда о выдвижении партийного списка, биографии кандидатов, документы, подтверждающие членство в партии, а также справки органов государственных доходов о предоставлении деклараций об активах и обязательствах кандидатов и их супругов", – сообщил Мухтар Ерман.

В ЦИК отметили, что кандидат в депутаты Курултая должен соответствовать требованиям Конституции: быть гражданином Республики Казахстан, постоянно проживать на территории страны последние 10 лет и достигнуть 25-летнего возраста.

Кроме того, согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан", доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийном списке должна составлять не менее 30%.

Партия "Әділет" выдвинула 186 кандидатов в депутаты Курултая. Из них 88 человек относятся к категории женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Это составляет 47,3% от общего числа кандидатов. Таким образом, установленная законом квота полностью соблюдена.

Мухтар Ерман отметил, что по запросу Центральной избирательной комиссии уполномоченные государственные органы проверили соответствие всех кандидатов требованиям Конституции и избирательного законодательства.

Также партия полностью выплатила установленный законом избирательный взнос за всех кандидатов, включенных в партийный список.

По итогам заседания члены ЦИК приняли постановление о регистрации партийного списка партии "Әділет". Таким образом, партия официально получила право участвовать в выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.