Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
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Финальный свисток чемпионата мира-2026 запомнился не только победой Испании, но и яркими эмоциями, конфликтом на поле и трогательными моментами после матча, передает BAQ.KZ.
Сразу после окончания встречи между футболистами сборных Испании и Аргентины произошла небольшая потасовка. Пока испанские игроки праздновали победу, несколько аргентинских футболистов вступили с соперниками в словесную перепалку, которая быстро переросла в толкотню. Впрочем, ситуацию оперативно взяли под контроль.
@jaked0713 Things got ugly between Spain and Argentina after the final whistle in the World Cup final. #worldcup #spain #argentina #fight #fyp ♬ original sound - Jake
@hugoheki Fight after match Argentina vs Spain #football players Fighting🥺 after the match #worldcup2026 #Argentina #spain #fyp ♬ original sound - avlxedits
Одним из самых эмоциональных моментов вечера стала церемония награждения. Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль. Кроме того, капитан аргентинской сборной не получил награду лучшему игроку турнира – приз достался полузащитнику сборной Испании Родри, хотя многие эксперты называли главным фаворитом именно Месси. На турнире аргентинец забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
@flail70 Слезы Месси после финала Чемпионата Мира#worldcup2026 #fyp #viral #argentina #messi ♬ оригинальный звук - Bappi10
После награждения вингер сборной Испании Ламин Ямаль подошел к Месси, чтобы поддержать легендарного футболиста. Видео их объятий быстро разлетелось по социальным сетям и было опубликовано журналистом Фабрицио Романо.
Leo Messi and Lamine Yamal. 🫂— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
🎥 @MickyJnr__ pic.twitter.com/dn5fAJcVuh
Сам Месси после финала признал, что соперник заслужил победу.
«Мне грустно, но я понимаю, что мы выложились на сто процентов. Честно говоря, Испания была в этом матче лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что мы сделали до этого момента», – приводит слова аргентинца ESPN.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, отвечая на вопросы журналистов после поражения, также высказался о своем будущем в национальной команде, однако окончательного решения относительно продолжения работы пока не объявил.
Еще одним обсуждаемым эпизодом стала церемония вручения трофея. Во время празднования к футболистам сборной Испании присоединился президент США Дональд Трамп. На опубликованных в сети кадрах он находился рядом с командой в момент, когда капитан испанцев Родри готовился поднять Кубок мира над головой. Этот эпизод вызвал активное обсуждение в социальных сетях.
🚨💣 SPAIN 🇪🇸 IS WORLD CHAMPION FOR THE SECOND TIME IN ITS HISTORY !!! ⭐️⭐️— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 19, 2026
pic.twitter.com/HfFBxs91iE
В финале чемпионата мира-2026, который состоялся в Ист-Ратерфорде (США), сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. С 90+3-й минуты аргентинцы играли в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую желтую карточку.
Испания стала двукратным чемпионом мира. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте поочередно обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0). Предыдущий титул испанцы завоевали в 2010 году.
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