Сразу после окончания встречи между футболистами сборных Испании и Аргентины произошла небольшая потасовка. Пока испанские игроки праздновали победу, несколько аргентинских футболистов вступили с соперниками в словесную перепалку, которая быстро переросла в толкотню. Впрочем, ситуацию оперативно взяли под контроль.

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стала церемония награждения. Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль. Кроме того, капитан аргентинской сборной не получил награду лучшему игроку турнира – приз достался полузащитнику сборной Испании Родри, хотя многие эксперты называли главным фаворитом именно Месси. На турнире аргентинец забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

После награждения вингер сборной Испании Ламин Ямаль подошел к Месси, чтобы поддержать легендарного футболиста. Видео их объятий быстро разлетелось по социальным сетям и было опубликовано журналистом Фабрицио Романо.

Сам Месси после финала признал, что соперник заслужил победу.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы выложились на сто процентов. Честно говоря, Испания была в этом матче лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что мы сделали до этого момента», – приводит слова аргентинца ESPN.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, отвечая на вопросы журналистов после поражения, также высказался о своем будущем в национальной команде, однако окончательного решения относительно продолжения работы пока не объявил.

Еще одним обсуждаемым эпизодом стала церемония вручения трофея. Во время празднования к футболистам сборной Испании присоединился президент США Дональд Трамп. На опубликованных в сети кадрах он находился рядом с командой в момент, когда капитан испанцев Родри готовился поднять Кубок мира над головой. Этот эпизод вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

🚨💣 SPAIN 🇪🇸 IS WORLD CHAMPION FOR THE SECOND TIME IN ITS HISTORY !!! ⭐️⭐️

pic.twitter.com/HfFBxs91iE — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 19, 2026

В финале чемпионата мира-2026, который состоялся в Ист-Ратерфорде (США), сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. С 90+3-й минуты аргентинцы играли в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую желтую карточку.

Испания стала двукратным чемпионом мира. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте поочередно обыграла Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0). Предыдущий титул испанцы завоевали в 2010 году.

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