В Турции арестовали подозреваемого в нападении на гражданку Казахстана

В турецкой Аланье задержан и арестован 24-летний гражданин Сирии, подозреваемый в сексуальном насилии и грабеже в отношении гражданки Казахстана.

Как сообщает агентство DHA, 35-летняя казахстанка познакомилась с мужчиной ночью на улице, после чего они вместе отправились в одну из гостиниц города.

Позже женщина обратилась по номеру экстренной службы 112, заявив, что мужчина совершил в отношении нее сексуальное насилие и похитил мобильный телефон.

Подозреваемого задержали на прибрежной дороге. После допроса с участием переводчика его доставили в суд, который санкционировал арест.