В Турции арестовали подозреваемого в нападении на гражданку Казахстана
В настоящее время мужчина находится под стражей, расследование продолжается.
20 Июля 2026, 07:41
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20 Июля 2026, 07:4120 Июля 2026, 07:41
156Фото: DHA
В турецкой Аланье задержан и арестован 24-летний гражданин Сирии, подозреваемый в сексуальном насилии и грабеже в отношении гражданки Казахстана.
Как сообщает агентство DHA, 35-летняя казахстанка познакомилась с мужчиной ночью на улице, после чего они вместе отправились в одну из гостиниц города.
Позже женщина обратилась по номеру экстренной службы 112, заявив, что мужчина совершил в отношении нее сексуальное насилие и похитил мобильный телефон.
Подозреваемого задержали на прибрежной дороге. После допроса с участием переводчика его доставили в суд, который санкционировал арест.
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