Депутат Павлодарского областного маслихата и владелец ТОО «Aktogai Milk» Александр Терентьев впервые прокомментировал трагедию на предприятии, где во время ремонтных работ погибли шесть человек, а еще один оказался в больнице, передает корреспондент BAQ.KZ.

На своей странице в Instagram Александр Терентьев опубликовал официальное заявление компании.

«ТОО “Aktogai Milk” сообщает, что на территории предприятия произошел несчастный случай, в результате которого погибли шесть работников. Еще один пострадавший госпитализирован в Актогайскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Руководство и коллектив предприятия выразили соболезнования родным и близким погибших. Компания заявила, что окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

«По факту произошедшего компетентными государственными органами проводится расследование. ТОО “Aktogai Milk” оказывает полное содействие следственным действиям и обеспечит выполнение всех необходимых мероприятий по итогам расследования», — отмечается в заявлении.

Александр Терентьев родился в 1964 году в Павлодарской области. По образованию он инженер-строитель. В 1995 году основал строительно-монтажную фирму «Стальмонтаж». Избирался депутатом Павлодарского областного маслихата IV, V, VI и VII созывов, а также возглавлял постоянную комиссию по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».

Что произошло

По предварительным данным, трагедия произошла во время устранения неисправности и ремонта электрического насоса в канализационном колодце. Шесть работников погибли на месте.

Еще один пострадавший, 1988 года рождения, был госпитализирован с отравлением углекислым газом средней степени тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полиция возбудила уголовное дело. Специалисты устанавливают причины произошедшего и проверяют соблюдение требований безопасности труда. Ход расследования взят на контроль.