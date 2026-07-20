Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов

За последние пять лет в сёла Абайской области активно проводят водопроводы. Для одних - это долгожданная вода из крана, для других - ненужный аппендикс, торчащий из-под земли. И абсолютно для всех - главная проблема, превратившая улицы в полигоны глиняной грязи. Весной и осенью многие деревни превращаются в западню: машины застревают, люди утопают в грязи. Корреспондент BAQ.KZ увидел коммунальные парадоксы.

Фото Альбина Халел

Бескарагайский район – одна из главных житниц и животноводческих клондайков Абайской области. Здесь выращивают зерновые культуры, выводят новые породы лошадей, пасут откормленные стада КРС и МРС. Плодородные земли соседствуют с пастбищами, создавая огромный потенциал для сельского хозяйства. Те сёла района, которые расположены вдоль республиканской трассы М 38 - Омск-Май-Капчагай, соединяющей Семей с Павлодаром, и далее с Астаной, активно развиваются благодаря прямому сообщению с городами. А вот отдалённые аулы переживают упадок. В том числе, из-за отсутствия коммунальных благ. Мы побывали в сёлах, где ведут работы по укладке водопроводов, поговорили с местными жителями, и увидели реальную ситуацию.

Кривинка

Село Кривинка расположено на самом краю Бескарагайского района на границе с Павлодарской областью. До райцентра Бескарагай - больше 100 км, до областного центра - 220 км. Поэтому люди чаще бывают в Павлодаре, который отдалён на 150 км. Туда же нередко поступают выпускники школ и переезжают местные жители.

Фото Альбина Халел

У села две главные проблемы - это вода и дороги. Из-за этого, говорят жители, в деревню не хотят переезжать. Хотя вокруг - живописные поля, река Иртыш, сады и даже свой источник лечебной солёной грязи. Это масса возможностей для развития сельского хозяйства, туризма, рыбалки. Но инфраструктура отталкивает поток заинтересованных людей, которые нередко присматриваются к этим местам.

«Весной к нам приезжали несколько семей оралманов, которые хотят развивать животноводство, увидели наши поля – восхитились. Увидели дороги - и отказались оставаться здесь. Так и сказали - дороги у вас плохие. А нам нужны люди, село потихоньку умирает, молодёжь уезжает учиться и не возвращается, школа на грани закрытия из-за нехватки детей», - говорят жители Кривинки.

Сельчане мечтают, чтобы сообщение между Кривинкой, Жетижаром и Карабасом отремонтировали.

В деревне проживает 434 человека. По данным районного акимата, здесь 111 дворов. Качество воды разнится - в одной части села она пригодна для питья, в другой ею только поливают огороды и поят домашний скот. Пить её невозможно и даже опасно, говорят люди. Поэтому жители привозят питьевую воду из города или райцентра, но чаще набирают из родника в 15 км от Кривинки. Когда дорогу заметает снегом, идут с флягами и бутылками к соседям, которым повезло с водой больше.

«Проблема была всегда. В советские годы мы пользовались водой из колодцев, в 90-х нам провели водопровод, установили водонапорную башню, поставили на улицах колонки. Сначала замерзла одна колонка, потом вторая. С годами перестали обрабатывать резервуары, в которых стали плавать птицы и насекомые. Пить эту воду было невозможно. С годами качество воды в резервуарах настолько ухудшилось, что она стала ржавая и плохо пахнущая», - охотно рассказывает местная жительница, попросившая не назвать её имя.

Фото Альбина Халел

В прошлом году государственная программа по водоснабжению сёл дошла и до отдалённой Кривинки. Люди обрадовались, так как понадеялись на надёжную скважину с вкусной водой.

«У нас начали с труб. Проложили магистраль, вытянули шланги. Всё перерыли, вытащили наружу глину. А найти подходящую скважину до сих пор не могут. Зачем нужно было перекапывать улицы и лишать нас дороги, если до сих пор нет источника?», - возмущаются жители.

У водопроводной стройки в сёлах есть общая проблема: траншея, вырытая для труб, выворачивает землю наизнанку. На поверхность вместе с грунтом поднимаются глубокие слои глины. А когда траншею засыпают, глина остаётся сверху - там, где раньше была привычная сельская дорога.

После дождя и таяния снега она превращается в липкую жижу. В ней застревают автомобили, вязнут ноги, проваливается скот. Однажды мы озвучили эту проблему руководству Управления ЖКХ и энергетики области Абай, которое является главным заказчиком проектов на селе. Получили следующий ответ: для проведения водоснабжения придётся потерпеть неудобства, подрядчики, занимающиеся обводнением сёл, приведут в порядок дороги после завершения проектов. На деле всё не так, как говорят в этом ведомстве.

«Мы обратились к подрядчику и спросили о судьбе дорог. Они сказали, что не отвечают за это. И что постараются привести в порядок хотя бы одну улицу. Осенью женщина шла по улице и упала в траншею, сломала руку. Затем они быстро всё закопали. Пока не пошёл шум, по деревне невозможно было ездить», - вспоминают жители.

Сельчане просят привести в порядок дороги в деревне, асфальтированную дорогу до трассы, а также закончить работы с водопроводом.

«Очень жалко родное село. Всё разваливается. Осенью хочу переехать в Семей, но смогу ли там жить, не знаю! Если бы у нас был врач, то, возможно, не пришлось бы покидать Кривинку. А нам, старым людям, нужен опытный медработник. Недавно двое умерли, даже 30 км до Жетижара не успели довезти, так как дорога просто ужас. У нас нет дороги до трассы, грузовики разбили, ездить невозможно. Гробим машины. Воду набираем из родника. Зимой, когда дорогу заметает, возим из райцентра. Из-за местной воды жёлтого цвета уже почки и желудок посадили. Жаль, что нет людей, которые бы могли возродить село, такие чудесные места пропадают», - резюмировала сельские проблемы местная жительница Алия апа.

Жыланды

Село Жыланды расположено в 35 км от Семея. Новая школа, пирамидальные тополя стали маяками для проезжающих. Эту небольшую деревушку, утопающую в сосновом бору, видно всем путникам трассы. Недавно за селом построили базу отдыха, которая «раскачивает» местный экотруизм.

Из социальных объектов здесь только лесничество и малокомплектная новая школа, которую открыли два года назад. Больницы и акимата здесь нет.

Фото Альбина Халел

Между тем, в селе Жыланды, в отличие от Кривинки, нет пустующих домов. Люди выбирают проживание здесь из-за чудесной экологии, близости к городу и республиканкой трассе.

Два года назад сюда из Семея переехал Тимур Аубакиров. Он вернулся в отчий дом. Ему нравится жить на опушке леса, вдали от городских сирен, и дышать чистым воздухом.

Он говорит, что деревенские дороги всегда славилась своей способностью быстро впитывать осадки и талый снег. Поэтому уже в конце марта по песчаным улицам ходили в лёгкой обуви. За последний год всё изменилось. Обеспечение села водой превратило Жыланды, как и другие сёла-побратимы, в месиво из глины и камней. Лужи теперь высыхают неделями, после дождя к обуви липнет грязь.

«Когда перекапывали, всю глину вытащили наружу. Значит, и закапывать надо было в той же последовательности, а они просто столкали грунт в траншеи», - говорит Тимур Аубакиров.

Фото Альбина Халел

В каждом селе, где проходит обводнение, люди делятся на два лагеря. Первой нужна водопроводная вода. Например, пожилым и одиноким людям, которые не хотят проблем с глубинным насосом, или тем, кто недоволен качеством и вкусом воды. Вторая категория привыкла пользоваться собственным подземным мотором. И таких - большинство. Они не хотят сталкиваться с обводнением из-за нежелания вовлекаться в коммунальную революцию с перекапыванием улиц.

Тимур Аубакиров доволен качеством подземной воды. Его скважина находится на глубине 18 метров.

А вот его родственница с нетерпением ждёт подключения водопровода. Как и жительница села Индира Тастанова. Она с семьёй переехала в Жыланды 4 года назад и ни разу не пожалела. Единственная проблема - это качество питьевой воды. Поэтому она ждёт подключения водопровода. Но есть условие: для запуска водонасосной станции нужно, чтобы подключились не меньше 80% жителей.

«Есть люди, которые десятилетиями пользуются своим глубинным насосом и их всё устраивает, они не согласны на центральное водоснабжение. В селе разноречивые мнения. Как быть в это ситуации, мы ещё не знаем. Воду подвели к каждому дому. Теперь ждём!», - говорит жительница Жыланды Индира Тастанова.

Фото Альбина Халел

Водопровод здесь уложили в прошлом году, закопали. Но ещё не запустили. А между тем, люди столкнулись с «вязкой» реальностью. То, что происходило осенью и весной, вызвало массовое возмущение. Люди не могли ходить и ездить по деревне. Из-за этого отменяли уроки в школе.

«Люди к дому подъехать не могли, застревали. Я не смог дойти до сестрёнки. Тётя шла к подруге, увязла в грязи, без сапогов к ней дошла. Жену я вытаскивал из глины. Однажды корова застряла в этой каше. Пришлось вытягивать её при помощи трактора. Ну разве можно бросать людей в такой ситуации? И только после всеобщего возмущения нам немного выровняли дорогу», - вспоминает Тимур Аубакиров.

На время закрыть проблему помогли тонны шлака из местной школы. Люди отсыпали ими участки, чтобы усилить сцепление с дорогой.

На летней жаре земля высохла и по твёрдости напоминает бетон, но от глаз не скроешь ту коварную глиняную пыль, которая стелется по земле и напоминает о предстоящих проблемах. Ведь если дороги не заасфальтируют, то ситуация повторится.

Фото Альбина Халел

Этот перекрёсток расположен рядом со школой. Тимур Аубакиров не разрешил рабочим перекапывать его, так как именно здесь дети шли на уроки, здесь проезжали машины. И рабочие справились без многометровых ям - пробили две траншеи и соединили их трубами под землёй. Выходит, что у подрядных организаций есть возможность «безболезненного» прокладывания труб. Тогда почему же не использовать её повсеместно?

Канонерка

Этот посёлок в 50 км от Семея знаменит своей центральной улицей, по которой проходит республиканская трасса Омск-Май-Капчагай. Здесь расположены десятки зелёных ларьков, в которых торгуют местными богатствами – мёдом, прополисом, грибами, овощами, соленьями.

В сотнях метров от центральной улицы другая картина – рвы, траншеи, вывернутый грунт, бетонные кольца и пластиковые трубы на земле, которые лежат здесь с осени прошлого года.

Фото Альбина Халел

Глубокие ямы не огорожены и занимают несколько улиц. Местные жители сами прокладывали дорогу к своим домам, чтобы хоть как-то устроить подвоз топлива и организовать парковку для автомобилей.

Если в Кривинке и Жыланды водопроводные траншеи закопали в прошлом году, то в селе Канонерка всё остаётся разрытым. Местные жители иронизируют, что для продолжения работы нужны громкие случаи, как в вышеназванных сёлах.

Фото Альбина Халел

Как выяснилось, подрядчику по проекту выделили два года на проведение водопровода. Люди переживают, что часть времени потрачена впустую, так как с октября прошлого года до середины июля 2026-го никто ничего не делал в деревне. За это время овраги успели покрыться зеленью и «отрастить» новую экосистему посреди улиц.

Фото Альбина Халел

Приехав в Канонерку, мы увидели рабочую бригаду с двумя экскаваторами. Они выкапывали землю. Вокруг собрались местные жители и негодовали по случаю заброшенности объекта. Рабочие извинялись и ссылались на руководство.

Людям пообещали, что теперь уж точно закопают рвы. На это долгожданное действо вышли посмотреть десятки людей.

Фото Альбина Халел

«Почему работа простояла почти год? Весной и в первые месяцы лета к нам никто не приезжал. Прибыли только сейчас, спустя год после начала этого проекта. В Кривинке женщина руку сломала, после этого быстро закопали. Неужели нужны несчастные случаи и шум, чтобы на нас тоже обратили внимание?» - возмущаются жители.

По словам рабочих, скоро они приступят ко второй части проекта - раскопают траншеи под трубы на другой стороне села Канонерка. Люди опасаются, что и здесь ситуация повторится. И всё же надеются, что подрядчики найдут безболезненный способ прокладки труб для местных дорог.

Во всех вышеназванных населённых пунктах воду абонентам ещё не подключили.

По информации акима Бескарагайского района Дилдара Каликан, с прошлого года обводнение проводится в нескольких сёлах района - это Малая Владимировка, Жыланды, Башкуль, Канонерка, Кривинка, Мостик и Морозовский лесхоз. Всего в районе 28 сёл.

Он пояснил, что каждый населённый пункт встречает рабочих особенностями ландшафта и местными трудностями. Например, в Кривинке было сложно найти хороший источник пресной воды.

«Там были проблемы со скважиной. Пробурили, вода не вышла. И так несколько раз. В некоторых случаях вода не проходила экспертизу по анализам, по качеству. Сейчас есть хороший источник, осталось подать её населению Кривинки. Думаю, что к началу осени вопрос будет решён. Строительство водопровода находится на постоянном контроле», - пояснил аким Бескарагайского района и напомнил, что у подрядных компаний есть два года на обустройство водопроводов.

Надо отметить, что в Бескарагайском районе есть и хорошие примеры. Так, в селе Карагайлы Баскольского сельского округа люди дождались воды, асфальтированных дорог и освещения. Жителям провели воду в дома три года назад.

Фото Альбина Халел

На замену и проведение водопроводов в сёлах Бескарагайского района было направлено 5,1 млрд. тенге. Официальные релизы пресс-службы области Абай сообщают, что «аким области Берик Уали посетил станцию водоснабжения в селе Жыланды, в котором к централизованной системе подключено 132 двора». По факту в домах Жыланды до сих пор нет воды. Вода подведена, но не подключена. И люди не знают, когда она будет.

Позитивные отчёты Управления ЖКХ сообщают о том, что больше 95% населения области обеспечены централизованным водоснабжением. Встреча с населением на местах показывает другую картину.