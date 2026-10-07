«19-0 vs 19-0»: Шавкат Рахмонов намекнул на громкий бой в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) может провести следующий поединок против непобежденного эквадорца Майкла Моралеса (19-0). Возможные сроки проведения боя — январь-февраль 2027 года, передает baq.kz. со ссылкой на Agent MMA.

Поводом для слухов стали публикации Рахмонова в социальных сетях. Боец разместил два видео: на одном появилась надпись «19-0 VS 19-0», а на другом — «2027» с эмодзи Человека-паука.

На этом фоне в MMA-сообществе заговорили о возможном поединке Рахмонова с Моралесом в начале следующего года.

Сам Моралес ранее также упоминал Рахмонова, назвав казахстанца «финальным боссом дивизиона» перед своим возможным титульным боем.

При этом официального объявления о поединке между бойцами пока не было.