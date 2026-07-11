19 человек отравились после посещения кафе в Подмосковье
Среди пострадавших — семеро детей, возбуждено уголовное дело.
11 Июля 2026, 08:09
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11 Июля 2026, 08:0911 Июля 2026, 08:09
43Фото: Pixabay.com
В городе Зарайск Московской области 19 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе.
По данным следственных органов, пострадавшие поступили в больницу 9 и 10 июля. Установлено, что 16 из них посещали одно и то же заведение общественного питания. Среди заболевших — семеро несовершеннолетних.
По словам пострадавших, перед ухудшением самочувствия они употребляли суши и роллы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. По информации Министерства здравоохранения Московской области, 12 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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