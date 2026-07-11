19 человек отравились после посещения кафе в Подмосковье

В городе Зарайск Московской области 19 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе.

По данным следственных органов, пострадавшие поступили в больницу 9 и 10 июля. Установлено, что 16 из них посещали одно и то же заведение общественного питания. Среди заболевших — семеро несовершеннолетних.

По словам пострадавших, перед ухудшением самочувствия они употребляли суши и роллы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. По информации Министерства здравоохранения Московской области, 12 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.