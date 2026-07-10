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Женщина погибла в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

10 Июля 2026, 05:23
АВТОР
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ДП области Абай 10 Июля 2026, 05:23
10 Июля 2026, 05:23
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Фото: ДП области Абай

На трассе Алматы — Усть-Каменогорск утром 9 июля произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В аварии погибла женщина, еще несколько человек получили травмы. По данным полиции, авария произошла около 08:40 на 885-м километре дороги, недалеко от села Жарма.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Polo отвлекся во время движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого в ДТП также оказались вовлечены Toyota Windom и грузовой автомобиль DAF. В результате столкновения пассажирка Volkswagen Polo погибла на месте.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии начато досудебное расследование. В полиции призвали водителей не отвлекаться за рулем, напомнив, что даже несколько секунд невнимательности могут привести к трагическим последствиям.

 
 
 
 
 
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Публикация от Абай Облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

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