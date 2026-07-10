Женщина погибла в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

На трассе Алматы — Усть-Каменогорск утром 9 июля произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В аварии погибла женщина, еще несколько человек получили травмы. По данным полиции, авария произошла около 08:40 на 885-м километре дороги, недалеко от села Жарма.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Polo отвлекся во время движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого в ДТП также оказались вовлечены Toyota Windom и грузовой автомобиль DAF. В результате столкновения пассажирка Volkswagen Polo погибла на месте.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии начато досудебное расследование. В полиции призвали водителей не отвлекаться за рулем, напомнив, что даже несколько секунд невнимательности могут привести к трагическим последствиям.