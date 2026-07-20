19 человек погибли из-за ливней и оползней на севере Индии

По последним данным, жертвами стихии стали не менее 19 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщает NDTV, наиболее тяжелая ситуация сложилась на союзной территории Джамму и Кашмир, где погибли 11 человек. Сильные осадки спровоцировали оползни и паводки в приграничных округах Пунч и Раджури. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

В городе Пунч вышедшие из берегов реки затопили низменные районы. Потоки воды смыли десятки автомобилей, часть транспорта остается под водой.

Еще восемь человек, в том числе дети, погибли в штате Нагаленд, где оползень разрушил несколько жилых домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать возможных выживших.

По данным Метеорологической службы Индии, умеренные и сильные дожди в северных регионах страны сохранятся как минимум до 23 июля. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и следить за предупреждениями экстренных служб.