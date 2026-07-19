В Актау стартовали съемки нового фильма с Джеки Чаном
Создатели также открыли официальную страницу фильма в Instagram.
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В Актау официально начались съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» — новой части знаменитой франшизы с участием Джеки Чана. Об этом сообщили создатели проекта.
Как сообщает Lada.kz, мировая премьера картины запланирована на 2027 год. Лента выйдет в широкий прокат в кинотеатрах разных стран.
Проект реализуется при участии казахстанской компании Sәlem Entertainment, а официальным партнером съемок выступает Kaspi.kz.
Создатели также открыли официальную страницу фильма в Instagram, где будут публиковать эксклюзивные кадры со съемочной площадки, закулисные материалы и свежие новости о ходе производства.
Новость о старте съемок вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей. Многие называют участие всемирно известного актера Джеки Чана в съемках в Казахстане важным событием для отечественной киноиндустрии и новым этапом в развитии казахстанского кинематографа.
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