В Актау стартовали съемки нового фильма с Джеки Чаном

В Актау официально начались съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» — новой части знаменитой франшизы с участием Джеки Чана. Об этом сообщили создатели проекта.

Как сообщает Lada.kz, мировая премьера картины запланирована на 2027 год. Лента выйдет в широкий прокат в кинотеатрах разных стран.

Проект реализуется при участии казахстанской компании Sәlem Entertainment, а официальным партнером съемок выступает Kaspi.kz.

Создатели также открыли официальную страницу фильма в Instagram, где будут публиковать эксклюзивные кадры со съемочной площадки, закулисные материалы и свежие новости о ходе производства.

Новость о старте съемок вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей. Многие называют участие всемирно известного актера Джеки Чана в съемках в Казахстане важным событием для отечественной киноиндустрии и новым этапом в развитии казахстанского кинематографа.