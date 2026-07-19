На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
19 Июля 2026, 07:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Июля 2026, 07:4119 Июля 2026, 07:41
21Фото: Pixabay.com
На одной из загородных трасс в Казахстане дорожное покрытие деформировалось из-за сильной жары. В результате асфальт поднялся и образовал высокий бугор прямо на проезжей части.
Кадры с опасным участком распространились в соцсетях. Очевидцы установили дорожные блоки, чтобы предупредить водителей, а автомобили вынуждены снижать скорость при проезде этого места.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане
- 25 миллионов исчезли со счетов: в Косшы расследуют крупное хищение
- Казахстан впервые в июле отправил бензин в Россию — Reuters
- Артефакт из античного мира нашли в горах Туркестанской области
- Безбилетник умер в поезде Атырау — Актобе: проводник попытался скрыть нарушение