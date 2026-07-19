На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт

На одной из загородных трасс в Казахстане дорожное покрытие деформировалось из-за сильной жары. В результате асфальт поднялся и образовал высокий бугор прямо на проезжей части.

Кадры с опасным участком распространились в соцсетях. Очевидцы установили дорожные блоки, чтобы предупредить водителей, а автомобили вынуждены снижать скорость при проезде этого места.