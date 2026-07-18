500 тысяч за освобождение от армии: суд встал на сторону призывника
Призывник из Актобе через суд вернул 500 тысяч тенге, заплаченные за «освобождение» от армии.
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Житель Актобе добился через суд возврата 500 тыс. тенге, которые заплатил юридической компании, обещавшей помочь получить освобождение от срочной воинской службы. Об этом сообщает со ссылкой на Национальную палату потребителей издание «Диапазон».
По словам руководителя Национальной палаты потребителей Ислама Болатова, компания заверила призывника, что сможет оформить освобождение от службы, хотя законных оснований для этого не имела. В результате суд обязал фирму вернуть клиенту всю уплаченную сумму.
В ходе судебного разбирательства представитель компании заявил, что организация не гарантировала освобождение от армии, а предоставляла лишь консультационные услуги. Однако суд встал на сторону потребителя.
В палате потребителей напомнили, что подобные схемы встречаются не впервые. Ранее полиция сообщала о 21-летнем мужчине, который предложил призывнику за 250 тыс. тенге помочь оформить отсрочку от службы. После получения денег он перестал выходить на связь. Выяснилось, что к военкомату молодой человек не имел никакого отношения, а полученные средства потратил на личные нужды.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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