Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор в отношении 23 человек, признанных участниками организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выращиванием и сбытом наркотических веществ в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Кроме того, установлена причастность должностного лица, который прикрывал преступную группу. Остальные участники занимались перевозкой, хранением и созданием условий для культивации наркотиков.

В зависимости от роли каждого в преступной схеме, суд назначил обвиняемым различные меры наказания. Двое подсудимых получили максимальные сроки — по 19 лет лишения свободы. Остальные были осуждены на сроки от 4 до 17 лет. В отношении двух фигурантов было вынесено решение о наказании в виде ограничения свободы, а ещё по одному обвиняемому дело было прекращено в связи с амнистией.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.