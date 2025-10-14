19 лет за наркобизнес: В Кызылординской области осудили 23 участников ОПГ
Суд приговорил "зелёную мафию".
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор в отношении 23 человек, признанных участниками организованной преступной группы, занимавшейся незаконным выращиванием и сбытом наркотических веществ в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Кроме того, установлена причастность должностного лица, который прикрывал преступную группу. Остальные участники занимались перевозкой, хранением и созданием условий для культивации наркотиков.
В зависимости от роли каждого в преступной схеме, суд назначил обвиняемым различные меры наказания. Двое подсудимых получили максимальные сроки — по 19 лет лишения свободы. Остальные были осуждены на сроки от 4 до 17 лет. В отношении двух фигурантов было вынесено решение о наказании в виде ограничения свободы, а ещё по одному обвиняемому дело было прекращено в связи с амнистией.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
