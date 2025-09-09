19-летнего парня убили в ночном клубе Астаны
Ссора переросла в поножовщину.
Сегодня, 12:33
57Фото: Pinterest.com
В одном из ночных клубов столицы обычный вечер закончился трагедией, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, между посетителями заведения произошёл конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал нож и ударил своего оппонента. От полученных ранений 19-летний молодой человек скончался на месте.
"По факту убийства полицейскими задержан подозреваемый и водворён в ИВС ДП Астаны. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие", — отметили в ведомстве.
