В одном из ночных клубов столицы обычный вечер закончился трагедией, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, между посетителями заведения произошёл конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал нож и ударил своего оппонента. От полученных ранений 19-летний молодой человек скончался на месте.