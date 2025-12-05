Минфин Казахстана при поддержке нового информационного сервиса OrtaBilim обеспечил частные школы семи регионов страны финансированием на общую сумму около 19 млрд тенге. Средства направлены на погашение задолженностей перед школами и выплату зарплат педагогам, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день выплаты получили учебные учреждения Актюбинской области, Мангистау, Шымкента, а также школы Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Договоры о финансировании подписаны на общую сумму 60 млрд тенге, при этом региональные бюджеты выделили почти 80 млрд тенге на поддержку частного образования.

"Ситуация была очень сложной. Многие школы месяцами не могли платить педагогам. Благодаря OrtaBilim выплаты стали быстрыми и прозрачными, служба поддержки работает круглосуточно", — рассказала учредитель школы "ADVANTA.KZ LYCEUM" Жанна Токбаева.

Сервис OrtaBilim создан отечественной IT-компанией с 100% государственным участием и входит в число ключевых цифровых платформ, обеспечивающих работу государственных структур. Платформа позволяет вести прозрачный учёт бюджетных средств и контролировать исполнение финансовых обязательств перед частными школами.

Таким образом, благодаря 19 млрд тенге, направленным на частные школы, более 1,5 тыс. педагогов семи регионов получили своевременную оплату труда, а образовательные учреждения закрыли накопленные долги перед персоналом.