Жанабыловым вынесли приговор
Оба подсудимых признаны виновными
Сколько дали Ерболату Жанабылову
Сколько дали Эльмире Толегеновой
Начало истории
Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге.
Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку.
Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям:
- ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,
- ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём.
С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.
После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме.
В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы.
Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО «Жанна Бизнес», а были возвращены на расчётный счёт компании.
В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
