В Астане оглашён приговор по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Оба подсудимых признаны виновными, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Сколько дали Ерболату Жанабылову

На судебном заседании в Астане Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова признаны виновными по пункту 2 части 2 статьи 214 и пункту 1 части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласно приговору суда, Ерболату Жанабылову назначено:

•по статье 214 - 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

•по статье 218 - 2 года лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 58 Уголовного кодекса, путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, на основании части 1 статьи 63 УК РК данное наказание признано условным, а в отношении Жанабылова установлен пробационный контроль.

Суд возложил на него ряд обязанностей: не менять место жительства и работы, не выходить из дома в ночное время, не употреблять психоактивные вещества, а при отсутствии постоянной работы зарегистрироваться в органах занятости.

Контроль за его поведением возложен на службу пробации. Также осуждённый обязан в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу встать на учёт в службе пробации.

По решению суда мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жанабылова изменена и будет отменена после вступления приговора в законную силу. В срок наказания зачтён период нахождения под домашним арестом с 2 февраля по 27 апреля 2024 года из расчёта два дня за один день.

Сколько дали Эльмире Толегеновой

Что касается Эльмиры Толегеновой, суд назначил ей:

•по статье 214 - 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

•по статье 218 - 2 года лишения свободы.

Согласно части 3 статьи 58 УК РК, окончательно назначено 2 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд постановил, что Толегенова должна отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Однако на основании части 1 статьи 74 Уголовного кодекса, с учётом наличия у неё несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочено до 27 апреля 2028 года.

Начало истории

Деятельность Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой привлекла внимание после проведения в социальных сетях масштабных розыгрышей автомобилей, денежных средств и других ценных призов. Для участия подписчикам предлагалось приобрести обучающие курсы стоимостью около 30 тысяч тенге.

Сначала материалы были рассмотрены в административном порядке. Претензии касались проведения лотереи без статуса официального оператора. По этому эпизоду деятельность блогеров получила административно-правовую оценку.

Позднее дело было переведено в уголовную плоскость. Следственные органы предъявили супругам обвинения по статьям:

ст. 214 УК РК - незаконное предпринимательство в особо крупном размере,

ст. 218 УК РК - легализация денежных средств, полученных преступным путём.

С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.

После завершения досудебного расследования материалы поступили в суд Астаны. Разбирательство было назначено в открытом режиме.

В ходе процесса допрашивались подсудимые, свидетели, следователь Агентства по финансовому мониторингу, изучались банковские документы, видеозаписи из соцсетей и другие материалы.

Адвокат подсудимых оспорила доводы следствия, заявив, что денежные средства не снимались со счёта ТОО «Жанна Бизнес», а были возвращены на расчётный счёт компании.

В ходе прений прокурор Олжас Хайруллаев заявил, что дело должно стать прецедентом для блогеров Казахстана, и запросил для каждого из подсудимых по 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.