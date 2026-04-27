«Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями

Алтынбек Катимов и Ризуан Кайыржанов, осужденные за убийство Яны Легкодимовой с особой жестокостью, 20 апреля были этапированы в колонию «Черный беркут». Оба приговорены к пожизненному лишению свободы. «Черный беркут» — единственное учреждение в Казахстане, где содержатся осужденные к пожизненному сроку.

Сколько человек отбывают пожизненное наказание

По данным учреждения №39 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, сейчас в колонии находятся более 200 человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Возраст осужденных — от 22 до 76 лет. За последние 3–5 лет в учреждение поступили около 80 человек.

коллаж BAQ.KZ

Вопрос о расходах остался без конкретного ответа

Редакция также направляла запрос о том, сколько средств выделяется на содержание осужденных. Учреждение не предоставило конкретной информации о расходах на содержание осужденных, ограничившись сведениями об их медицинском обеспечении.

Согласно указу Президента РК от 19 июля 2021 года, с 1 января 2023 года функции по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, переданы Министерству здравоохранения. Медицинские услуги осужденным оказывает Житикаринская районная центральная больница.

Питание и материально-бытовое обеспечение заключенных осуществляется в соответствии с приказом министра внутренних дел РК от 12 мая 2025 года.

Кроме того, в учреждении работают специалисты психологической службы. Они проводят консультации и тренинги для осужденных.

В колонии действует строгий контроль и надзор. По информации администрации, благодаря системной работе сотрудников в учреждении не допущено чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Также в «Черном беркуте» проводится общественный контроль. Деятельность учреждения проверяют общественные советы, органы прокуратуры и правозащитные организации.

Кто содержится в «Черном беркуте»

Колония была основана в 1961 году как исправительно-трудовое учреждение. В начале 2000-х годов режим содержания изменили, а в мае 2004 года сюда доставили первых осуждённых к пожизненному лишению свободы.

В «Черном беркуте» отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления, в том числе террористы, убийцы и осужденные за преступления против детей.

Осужденные к пожизненному сроку могут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении только после 25 лет отбытия наказания. Однако за всю историю учреждения таких случаев не было.

Среди известных заключенных — Владислав Челах, осужденный по делу «Арканкерген», и Руслан Кулекбаев, осужденный за теракт в Алматы. Теперь в это учреждение также направлены Алтынбек Катимов и Ризуан Кайыржанов.

По данным открытых источников, в разные годы в «Черном беркуте» также содержались или содержатся другие осужденные за особо тяжкие преступления, включая Олега Власкина, Игентай Сопыжанова, Сергея Наумцева, Сайдолима Гайнозарова, Игоря Дужнова, участников преступной группы «Санитары», а также Евгения Турочкина и Михаила Вершинина.