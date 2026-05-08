19 улиц полностью обновят в Косшы до 2027 года
Это улучшит транспортную связанность районов города.
Вчера 2026, 23:20
158Фото: Акимат региона
В городе Косшы продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети. Основное внимание сейчас сосредоточено на строительстве и ремонте 19 улиц, которые поэтапно вводятся в эксплуатацию, передает BAQ.kz.
За последние три года уже построено 15 новых улиц с двухслойным асфальтобетонным покрытием. Сейчас работы продолжаются еще на нескольких участках, включая улицы Тоныкок, Аркалык, Култегин и Кашгари.
Отдельно ведется средний ремонт улицы Республика протяженностью 6,2 километра. Здесь обновят дорожное покрытие, установят новые бордюры, обновят разметку и автобусные остановки, а также частично модернизируют освещение.
В целом программа предусматривает обновление всех 19 улиц до 2027 года, что позволит улучшить транспортную связанность районов города и повысить комфорт передвижения жителей.
