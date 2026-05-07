Приоритет на человеческий капитал: на учредительном съезде утверждена программа партии «Әділет»

На проходящем в Астане учредительном съезде партии «Әділет» была утверждена официальная программа организации, передает BAQ.KZ.

В документе ключевыми приоритетами обозначены развитие человеческого капитала, укрепление верховенства закона, сбалансированное развитие регионов и формирование справедливого общества.

В ходе съезда политолог Марат Шибутов подробно остановился на программных установках партии. По его словам, деятельность организации будет строиться на принципах справедливости, ответственности, конкретных действий и институционального подхода.

«Прежде всего стоит отметить особенности нашей программы. Партия “Әділет” подчёркивает, что опирается на идеологию справедливости и ценности новой Конституции. Тем самым она берёт на себя конкретные обязательства. Это означает, что программа построена на принципах, которые должны стать основой будущего. В качестве ключевых опор определены справедливость, патриотизм, трудолюбие, ответственность и прогресс. Справедливость означает равные возможности для всех, честное отношение государства к обществу и защиту прав каждого человека. Патриотизм — это не только любовь к стране, но и готовность работать ради её развития», — отметил политолог.

По его словам, трудолюбие подразумевает уважение к честному труду и поддержку людей, приносящих пользу обществу.

«Ответственность означает, что и власть, и граждане должны отвечать за свои действия. Прогресс — это движение вперёд, обновление и отказ от устаревших подходов. В программе также уделено внимание тому, против чего выступает партия. В этом плане она считает себя отличной от многих других политических сил. В сфере государственного управления партия заявляет о неприятии показной активности, безответственности и популизма. То есть общество должно видеть реальные результаты, а не красивые слова и имитацию деятельности», — пояснил Марат Шибутов.

Он также добавил, что в экономике партия выступает за то, чтобы система работала в интересах всего общества. В социальной сфере государство должно поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи, при этом важно развивать культуру ответственности, труда и опоры на собственные силы.

Партия выступает против любых форм дискриминации — по социальному положению, происхождению, языку, полу и другим признакам. В общественной сфере организация намерена противодействовать архаизации, правовому нигилизму и разжиганию розни.