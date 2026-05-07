Автобусный парк Алматы оштрафовали на 13,3 млн тенге за экологические нарушения

По данным пресс-службы акимата, мониторинг провели в автобусном парке №3. Специалисты оценивали состояние систем очистки выхлопных газов у общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Всего на балансе предприятия числится 289 автобусов, однако на момент проверки 40 из них находились в ремонте. В итоге осмотр охватил 249 единиц техники.

В ходе проверки выяснилось, что у 50 автобусов отсутствуют катализаторы — элементы, снижающие уровень вредных выбросов в атмосферу.

По выявленным нарушениям были составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 13,3 млн тенге. Также предприятию выдали предписания об устранении нарушений.

В Eco Almaty отметили, что подобные проверки проводятся в рамках требований по охране атмосферного воздуха.

Отмечается, что проблема загрязнения воздуха остаётся актуальной для города. 7 мая в Алматы было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих ухудшению качества воздуха.