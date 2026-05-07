Сегодня 2026, 14:09
211Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации
Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнено на 98%. На сегодня в нем собрано 18,04 млрд кубометров воды, передает BAQ.KZ.
Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить поливной водой сельскохозяйственные угодья Акдалинского и Шенгельдинского сельских округов.
Капшагайское водохранилище регулирует приток по трансграничной реке Или, впадающей в озеро Балхаш. В межвегетационный период из водохранилища в Балхаш направлено порядка 4 млрд кубометров воды.
«Мы поддерживаем постоянную связь с китайскими коллегами по вопросам трансграничных рек, в том числе реки Или. Благодаря слаженным действиям двух стран аграрии Алматинской области уже третий год стабильно обеспечиваются поливной водой», – сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов.
