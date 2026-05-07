Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»

Председатель партии заявил, что деятельность организации будет строиться на принципах законности, справедливости и ответственности перед обществом, передает BAQ.KZ.

В ходе учредительного съезда партии «Әділет» её председатель Айбек Дадебай выступил с программным заявлением, представив идеологические основы и основные направления новой политической организации.

Выступая на съезде, он подчеркнул, что работа партии будет опираться на принципы верховенства закона, порядка и общественной ответственности.

«Основой нашей партии являются принципы верховенства закона и порядка. Доверие народа к закону — это главный ресурс и опора государства. Поэтому наша задача — не только провозглашать справедливость, но и сделать её неотъемлемой частью общей культуры и повседневной жизни. Иными словами, справедливость должна стать важной чертой национального сознания и идентичности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно уделяет особое внимание этому направлению», — заявил Айбек Дадебай.

По его словам, одной из ключевых задач партии станет укрепление доверия между государством и гражданами, а также формирование политической культуры, основанной на диалоге и ответственности.

«Наши сторонники — это активные и ответственные граждане, готовые вносить вклад в развитие страны. Мы будем работать вместе, открыто, честно и с полной отчетностью перед обществом. Мы не обещаем лёгких решений, а намерены вести системную, ответственную и последовательную работу», — отметил он.

В завершение Дадебай поблагодарил участников съезда за проделанную работу, подчеркнув важность совместного развития партии, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что на съезде в Астане Айбек Дадебай был избран председателем партии «Әділет».