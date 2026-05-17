190 павлодарских сельхозпроизводителей получили льготные кредиты

В Павлодарской области состоялась встреча вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы с населением, в том числе сельхозтоваропроизводителями региона. В ходе мероприятия были обсуждены итоги развития агропромышленного комплекса, меры государственной поддержки аграриев и ключевые задачи отрасли на предстоящий период.

Ермек Кенжеханұлы отметил, что второй год подряд сельское хозяйство Казахстана демонстрирует устойчивую положительную динамику и рекордные показатели. По итогам 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге.

Область является одним из ведущих аграрных регионов страны и обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Системные меры господдержки, внедрение современных агротехнологий и расширение инструментов льготного финансирования способствуют устойчивому росту отрасли.

«Полученный урожай позволяет не только полностью обеспечивать внутренний рынок, но и последовательно наращивать экспортный потенциал страны. По итогам маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн — это максимальный показатель за последние 20 лет», — отметил Ермек Кенжеханұлы.

В 2026 году общая посевная площадь в Павлодарской области составит 1,7 млн га, что на 43 тыс. га превышает уровень прошлого года. Продолжится работа по диверсификации структуры посевов: планируется сокращение площадей под пшеницей и увеличение посевов масличных и кормовых культур.

В 2025 году льготные кредиты на весенне-полевые и уборочные работы получили 190 павлодарских сельхозтоваропроизводителей на сумму 22,5 млрд тенге. Благодаря этому мерами поддержки было охвачено свыше 305 тыс. га посевных площадей.

Также Ермек Кенжеханұлы проинформировал о реализации программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники. В текущем году в регионе профинансировано приобретение 654 единиц сельхозтехники на сумму 22,5 млрд тенге.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам развития животноводства. Отмечено, что Правительством утвержден Комплексный план развития животноводства, предусматривающий финансирование отрасли в объеме более 400 млрд тенге.

Кроме того, участникам встречи представили информацию о работе по привлечению инвестиций в АПК. В рамках программы кредитования инвестиционных проектов в регионе профинансировано 8 проектов на общую сумму 11,6 млрд тенге. В их числе — строительство молочно-товарных ферм, объектов переработки сельхозпродукции, тепличных комплексов и овощехранилищ.

В ходе встречи сельхозтоваропроизводители задали вице-министру вопросы, касающиеся финансирования весенне-полевых работ, обновления сельскохозяйственной техники, развития животноводства и др.

Подводя итоги встречи, Ермек Кенжеханұлы подчеркнул, что реализуемые меры господдержки позволят обеспечить дальнейшее устойчивое развитие аграрного сектора, повысить производительность труда и расширить экспортный потенциал отечественного АПК.

В рамках рабочей программы вице-министр также провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей региона по вопросам развития сельского хозяйства и поддержки аграриев.