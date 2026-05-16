Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом

Визит состоится 19-20 мая.

Сегодня 2026, 12:11
ТАСС
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает BAQ.KZ со ссылкой на российскик СМИ.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.

"Программой визита также предусмотрена встреча российского президента с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

