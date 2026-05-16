Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает BAQ.KZ со ссылкой на российскик СМИ.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.

По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда других документов.