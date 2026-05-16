Ссора из-за 70 тысяч тенге привела к гибели парня в Алматинской области

В Алматинской области расследуется инцидент, в результате которого погиб молодой мужчина, работавший в одном из местных заведений общественного питания.

По предварительным данным, 10 мая в кафе "Эдельвейс" между двумя сотрудниками произошёл конфликт, предположительно из-за 70 тысяч тенге. Ссора переросла в избиение, которое, по данным источников, продолжалось значительное время и привело к тяжёлым последствиям.

По информации, распространяемой в социальных сетях, погибшего звали Бахром. Сообщается, что в ходе конфликта он получил множественные травмы.

Родственники погибшего утверждают, что инцидент произошёл в промежутке с 20:18 до 21:04. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв селезёнки, вызвавший внутреннее кровотечение.

Близкие также заявляют, что после ухудшения состояния пострадавшего у него началась рвота. Кроме того, они предполагают, что до приезда экстренных служб место происшествия могло быть частично изменено.

Скорая помощь прибыла на вызов в 21:04 и доставила пострадавшего в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – говорится в официальном комментарии полиции.

Расследование продолжается.