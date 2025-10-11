Под председательством прокурора Туркестанской области Мурата Тлеубердиева состоялось заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос соблюдения земельного законодательства, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания обсуждены причины и последствия выявленных нарушений и недостатков, а также обращено внимание на допущенные местными акимами факты нарушений земельного законодательства.

Как сообщает Генеральная прокуратура страны, за последние три года (2023–2025 гг.) в области выявлено незаконное предоставление местными исполнительными органами 190 земельных участков общей площадью более 6 тыс. га (стоимостью 1,8 млрд тенге).

Установлено, что акимы, обходя конкурсные требования, предусмотренные земельным законодательством, незаконно передавали государственные земли под ведение садоводства, личное подсобное хозяйство и в качестве дополнительных участков.

Кроме того, целевое назначение 400 га земель (150 участков) было незаконно изменено на предпринимательскую деятельность. При этом, ни в одном случае не были соблюдены требования архитектурно-градостроительной документации.

На заседании также обсуждались вопросы незаконного строительства, очередности на получение индивидуального жилья и рационального использования земель.

По итогам заседания ответственным государственным органам даны соответствующие протокольные поручения, а также указано на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Cоблюдение земельного законодательства находится под строгим контролем прокуратуры области.