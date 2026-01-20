191 место несанкционированного размещения отходов выявлено на территориях города Семей, а также Бескарагайского, Бородулихинского, Жанасемейского и Аягозского районов, передает BAQ.KZ.

Стихийные свалки выявила специализированная природоохранная прокуратура области Абай.