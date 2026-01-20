191 стихийная свалка выявлена в области Абай
Сегодня, 15:41
191 место несанкционированного размещения отходов выявлено на территориях города Семей, а также Бескарагайского, Бородулихинского, Жанасемейского и Аягозского районов, передает BAQ.KZ.
Стихийные свалки выявила специализированная природоохранная прокуратура области Абай.
– По акту надзора прокуратуры все несанкционированные свалки ликвидированы. За допущенные нарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечены должностные лица, включая руководителей отделов жилищно-коммунального хозяйства, акимы сельских округов и сотрудники Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай, – сообщили в Специализированной природоохранной прокуратуры области Абай.
