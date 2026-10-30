19,3 трлн тенге поступило в государственный бюджет Казахстана

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан под председательством Жандоса Дуйсембиева состоялось расширенное заседание Коллегии с участием руководителей территориальных департаментов. Рассмотрены итоги работы за девять месяцев и задачи до конца года, включая повышение качества государственных услуг и устранение административных барьеров для бизнеса.

За девять месяцев в государственный бюджет поступило 19,3 трлн. тенге. Это на 18,2%, или на 3 трлн. тенге, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В республиканский бюджет поступило 13 трлн. тенге, рост составил 30,3%, или 3 трлн. тенге.

Председателем поставлены задачи в контексте Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Обозначенные Президентом приоритеты по улучшению условий ведения бизнеса, укреплению транспортно-логистического потенциала и повышению эффективности государственного управления находят свое отражение в реализации Плана трансформации органов государственных доходов на 2026-2028 годы. Комитет планомерно развивает сервисную модель взаимодействия с налогоплательщиками на основе больших данных.

Одним из ключевых направлений является формирование Фабрики фискальных данных. Развитие аналитики и внедрение искусственного интеллекта направлены на повышение точности выявления рисков, автоматизацию процессов и сокращение избыточных контрольных действий, тем самым снижая административные издержки бизнеса.

На Коллегии подчеркнуто, что технологические изменения должны сопровождаться повышением качества взаимодействия с налогоплательщиками. С учетом вопросов, поднятых предпринимателями на предшествовавшем заседанию Круглом столе с бизнес-сообществом, поручено усилить предварительную разъяснительную работу при проведении контрольных мероприятий. Налогоплательщики должны заранее получать понятную информацию о предъявляемых требованиях и возможности добровольного устранения ошибок.

В налоговом администрировании приоритетами определены бесшовное налогообложение, своевременность и качество услуг, а также понятное разъяснение требований. В таможенной сфере поручено повысить предсказуемость таможенных процедур и создание условий для бесперебойного движения товаров, исключить необоснованные задержки товаров. Эта работа направлена на повышение эффективности пограничных переходов и реализацию поставленных Главой государства задач по развитию транспортно-логистического потенциала страны.

Также в каждом регионе будет продолжен прямой диалог с бизнесом и населением. Поступающая обратная связь будет использоваться для совершенствования работы.