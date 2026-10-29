Казахстан поставит в Туркменистан 11 тысяч тонн бесшовных труб для нефтегазовой отрасли

Казахстанская компания KSP Steel заключила контракт с государственным концерном «Туркменнебит» на поставку 11 тыс. тонн бесшовных обсадных труб. Соглашение подписали в Ашхабаде в рамках международной конференции OGT 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на QazTrade.

Трубы произведут на заводе KSP Steel в Павлодаре. Продукция предназначена для нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Контракт расширит экспорт казахстанской металлургической продукции и укрепит промышленное сотрудничество двух стран.

По итогам января–августа 2026 года товарооборот Казахстана и Туркменистана достиг 361,4 млн долларов, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстанский экспорт составил 233 млн долларов.