Казахстан поставит в Туркменистан 11 тысяч тонн бесшовных труб для нефтегазовой отрасли
29 Октября 2026, 15:07
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29 Октября 2026, 15:0729 Октября 2026, 15:07
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Казахстанская компания KSP Steel заключила контракт с государственным концерном «Туркменнебит» на поставку 11 тыс. тонн бесшовных обсадных труб. Соглашение подписали в Ашхабаде в рамках международной конференции OGT 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на QazTrade.
Трубы произведут на заводе KSP Steel в Павлодаре. Продукция предназначена для нефтегазовой отрасли Туркменистана.
Контракт расширит экспорт казахстанской металлургической продукции и укрепит промышленное сотрудничество двух стран.
По итогам января–августа 2026 года товарооборот Казахстана и Туркменистана достиг 361,4 млн долларов, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстанский экспорт составил 233 млн долларов.
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