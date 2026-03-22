В истории Казахстана есть даты, которые не просто фиксируют события, а становятся символами возвращения национальной памяти. Одной из таких точек отсчёта стал 1988 год — именно тогда, спустя долгие 62 года запрета, страна вновь открыто отпраздновала Наурыз. Казахстанцы в социальных сетях публикуют редкие кадры празднования Наурыза в разное время. Почему наступил запрет, как казахи праздновали день весеннего равноденствия до запрета, читайте в материале BAQ.KZ.

Праздник, который пережил забвение, давление идеологии и десятилетия молчания, сумел не только вернуться, но и стать одним из главных символов независимого Казахстана. Его история — это не просто путь одного праздника, а отражение судьбы целого народа, который, несмотря на внешние ограничения, сумел сохранить свои традиции.

Почему Наурыз запретили в 1926 году

До революции и в первые годы советской власти Наурыз в Казахстане отмечался широко — как народный Новый год, символ весны, обновления и начала новой жизни. Этот праздник был глубоко укоренён в культуре и воспринимался как естественная часть жизненного цикла.

Однако уже к середине 1920-х годов ситуация начала меняться. В 1926 году Наурыз был официально запрещён. Советская власть объявила его «пережитком прошлого», «религиозным» и даже «националистическим» явлением. На самом деле речь шла о гораздо более глубоком процессе — формировании новой идеологии.

Государство стремилось создать «нового советского человека», который должен был отказаться от национальных и традиционных основ. Любые обычаи, связанные с дореволюционным укладом жизни, воспринимались как угроза. Даже несмотря на то, что Наурыз не являлся строго религиозным праздником, он попал под общую волну атеистической политики. Через запрет таких традиций происходило постепенное стирание культурной идентичности.

Праздник, который не исчез

Несмотря на официальный запрет, Наурыз не исчез. Он просто ушёл с площадей в дома.

Люди продолжали отмечать его в узком семейном кругу: варили наурыз-көже, накрывали дастархан, собирались с близкими и передавали традиции детям. В отдалённых аулах праздник сохранялся особенно устойчиво — там, где связь поколений была крепче, а влияние официальной идеологии ощущалось слабее.

Фактически более полувека Наурыз существовал в «тихом» формате. Он не афишировался, не сопровождался массовыми гуляниями, но продолжал жить в памяти народа. Именно это внутреннее сохранение традиции и стало причиной его будущего возрождения.

1988 год: возвращение, которого ждали десятилетиями

Перелом наступил в конце 1980-х годов, в период перестройки. В обществе усилился интерес к своим корням, культуре и истории. Люди начали по-новому осмыслять своё прошлое, и это открыло путь к возвращению забытых традиций.

В 1988 году в Алматы впервые за 62 года прошли открытые празднования Наурыза. Это событие стало по-настоящему историческим. Для многих оно означало не просто возвращение праздника, а восстановление справедливости.

Город наполнился людьми, на улицах появились театрализованные представления, звучала национальная музыка, проходили ярмарки и народные гуляния. В празднике участвовали представители разных национальностей, что придало ему особую атмосферу единства. Люди приходили целыми семьями, и для многих этот день стал эмоционально очень сильным — как символ того, что утраченные ценности можно вернуть.

Как Наурыз стал государственным праздником

Возрождение Наурыза в 1988 году стало только началом. Уже в последующие годы праздник начал стремительно распространяться по всей республике. Его стали отмечать не только в крупных городах, но и в регионах, где он особенно быстро вернул свою популярность.

К началу 1990-х годов стало очевидно, что Наурыз снова занял важное место в общественной жизни. В 1991 году он был официально закреплён как государственный праздник, а 22 марта стало выходным днём. Это решение окончательно вернуло Наурыз в публичное пространство и закрепило его статус на государственном уровне.

Как праздновали Наурыз до запрета

До начала XX века Наурыз в казахской степи был не просто праздником — он воспринимался как настоящий Новый год, начало нового жизненного цикла. Его ждали, к нему готовились заранее, и отмечали его не один день, а целым периодом, наполненным обрядами, встречами и символическими действиями.

Подготовка начиналась задолго до самого праздника. Люди приводили в порядок дома и хозяйства, чистили дворы, чинили юрты, обновляли утварь. Считалось, что встречать Наурыз нужно в чистоте — как внешней, так и внутренней. Поэтому особое внимание уделялось и отношениям: старались помириться с теми, с кем были в ссоре, простить обиды, наладить связи с соседями и родственниками.

Сам день Наурыза был связан с весенним равноденствием — моментом, когда день становился равен ночи. Это воспринималось как символ гармонии и баланса в мире. Считалось, что именно в этот день обновляется природа, а вместе с ней — и жизнь человека.

С раннего утра люди надевали лучшие одежды. Мужчины облачались в праздничные чапаны, женщины — в яркие национальные наряды с украшениями. Молодёжь собиралась группами, ходила по аулам, поздравляла старших, получала благословение. Особое значение имели визиты к аксакалам — старейшинам рода. Их слова считались важными на весь предстоящий год.

Центральное место в празднике занимал дастархан. Главным блюдом было наурыз-көже — особый суп, который готовили из семи ингредиентов. Каждая составляющая имела символическое значение: достаток, здоровье, сила, мудрость, благополучие. Считалось, что чем больше людей попробует это блюдо, тем щедрее будет год.

Наурыз был временем щедрости. Люди старались делиться едой, приглашали гостей, помогали нуждающимся. Отказывать в угощении считалось плохим знаком. Праздник объединял всех — вне зависимости от достатка или положения.

Неотъемлемой частью были игры и состязания. Проводились скачки, борьба, различные народные забавы. Молодёжь устраивала игры, в том числе традиционные развлечения, связанные со знакомствами и ухаживаниями. Одним из таких обычаев был «алтыбақан» — большие качели, вокруг которых собирались юноши и девушки, пели песни и общались.

Также проводились своеобразные обряды очищения и обновления. Люди верили, что в дни Наурыза важно начать всё заново: избавиться от старого, впустить в жизнь новое. В некоторых регионах существовали традиции окуривания жилища дымом, символического «очищения» пространства.

Праздник сопровождался песнями, айтысами — импровизационными поэтическими состязаниями, где акыны соревновались в остроумии и мастерстве слова. Это было не просто развлечение, а важная часть культурной жизни, через которую передавались ценности и история народа.

Наурыз в те времена не имел строгих рамок одного дня. Он мог длиться несколько суток, постепенно переходя из одного аула в другой, охватывая всё больше людей. Это было время открытости, движения, общения и радости.

Именно таким — живым, многослойным и глубоко символичным — Наурыз существовал до начала XX века. И именно эти традиции, несмотря на десятилетия запрета, позже легли в основу его современного возрождения.

38 лет роста: как изменился Наурыз

С 1988 года Наурыз отмечается ежегодно без перерыва — уже более трёх десятилетий. За это время праздник прошёл путь от осторожного возрождения до масштабного культурного явления.

Если в конце 80-х годов празднования были относительно скромными и проходили в отдельных районах, то сегодня Наурыз отмечается по всей стране. Он собирает миллионы людей и объединяет представителей всех этносов Казахстана.

Изменился и сам формат. На смену небольшим концертам пришли масштабные гуляния, этноаулы, фестивали, спортивные соревнования и реконструкции традиций. Праздник стал ярким, зрелищным и многослойным.

Важным этапом стало международное признание. В 2009 году Наурыз был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году признан международным праздником на уровне ООН. Это подчеркнуло его универсальное значение.

Наурызнама: новая традиция праздника

Современный Наурыз в Казахстане уже не ограничивается одним днём. Сегодня он отмечается в формате декады — Наурызнамы, где каждый день наполнен отдельным смыслом.

Праздничные дни последовательно посвящаются встречам и примирению, благотворительности, культуре, семейным ценностям, национальной одежде, обновлению, спорту, единству и, наконец, самому главному дню — 22 марта. Завершается декада днём очищения, символически подводя итог всему празднику.

Такой формат делает Наурыз не просто событием, а целой системой ценностей, которая охватывает разные стороны жизни общества.

14 марта — Көрісу күні (День приветствий и встреч)

15 марта — Қайырымдылық күні (День благотворительности)

16 марта — Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні (День культуры и традиций)

17 марта — Шаңырақ күні (День семьи)

18 марта — Ұлттық киім күні (День национальной одежды)

19 марта — Жаңару күні (День обновления)

20 марта — Ұлттық спорт күні (День национального спорта)

21 марта — Ынтымақ күні (День единства и согласия)

22 марта — Ұлыстың ұлы күні (Главный день Наурыза)

23 марта — Тазару күні (День очищения)

Социальное значение: больше, чем просто праздник

Сегодня Наурыз — это не только культурное явление, но и важный общественный инструмент. Он символизирует единство народа, способствует сохранению традиций и укрепляет межэтническое согласие.

После обретения независимости праздник стал одним из ключевых элементов национальной идентичности. Через него формируется связь поколений, передаются ценности и укрепляется чувство общего культурного пространства.

От запрета к символу страны

История Наурыза в Казахстане — это история устойчивости. Он пережил запреты, идеологическое давление и десятилетия забвения, но не исчез.

Он сохранился в людях — в семьях, в традициях, в памяти. И именно поэтому смог вернуться.

Сегодня Наурыз — это не просто весенний праздник. Это напоминание о том, что культурная память сильнее времени, а традиции — сильнее любых запретов.