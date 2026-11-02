199 млрд тенге неэффективных расходов: Еспаева подняла вопрос проблемных энергопроектов Казахстана

Неэффективные расходы по приостановленным проектам «Самрук-Энерго» составили 199 млрд тенге. Об этом заявила заместитель председателя Курултая Казахстана Дания Еспаева на расширенном заседании Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике, ссылаясь на данные Высшей аудиторской палаты, передаёт BAQ.KZ.

По словам вице-спикера, несмотря на принимаемые программы, выделяемые средства и повышение тарифов, в энергетической отрасли сохраняются проблемы со сроками строительства новых объектов и износом оборудования.

«Проблемы известны давно, программы принимаются, средства выделяются, тарифы повышаются. Однако сроки строительства переносятся, оборудование продолжает стареть, а надежность энергоснабжения остается предметом обоснованного беспокойства», – отметила Еспаева.

Особое внимание она уделила реализации проектов АО «Самрук-Энерго».

«По данным Высшей аудиторской палаты, опубликованным в мае 2025 года, неэффективные расходы по приостановленным проектам компании составили 199 млрд тенге. Из них 102 млрд тенге связаны с Балхашской ТЭС, 61,2 млрд тенге с третьим энергоблоком Экибастузской ГРЭС-2», – сообщила заместитель председателя Курултая.

Еспаева подчеркнула, что задержки в реализации энергетических проектов напрямую влияют на обеспеченность страны электроэнергией.

«За этими суммами стоят мощности, которые энергосистема своевременно не получила. Поэтому необходимо разобраться, почему принятые решения не обеспечили запланированного результата, какие меры приняты по итогам аудита и кто отвечает за исправление ситуации», – заявила она.

Вице-спикер напомнила, что в Послании от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу добиться устойчивого профицита электроэнергии к 2029 году.

Для достижения этой цели необходимо построить новые и модернизировать действующие электростанции, обновить линии электропередачи, развивать угольную и возобновляемую энергетику. Правительству также поручено актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс до 2035 года.

Отдельно Еспаева обратила внимание на ответственность энергетических компаний перед потребителями, особенно на фоне повышения тарифов.

«Повышение тарифов усиливает ответственность энергетических компаний. Потребители вправе знать, какие работы выполнены за их счет, насколько снизилась аварийность и когда они получат обещанное качество услуг», – подчеркнула вице-спикер.

В ходе заседания также обсуждались перспективы атомной энергетики, включая строительство АЭС «Балхаш» и «Мойынкум», подготовку отечественных специалистов и создание стратегического резерва урана.

Еспаева призвала представителей профильных ведомств и энергетических компаний представить конкретные сроки реализации президентских поручений, источники финансирования, ожидаемые результаты и меры по предотвращению новых задержек.