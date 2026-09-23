2 500 человек из 21 страны: в Астане прошел хакатон с заявкой на рекорд Гиннесса

В Астане завершился AI-хакатон HackAlem AI, который проводился как официальная попытка установить мировой рекорд Guinness World Records. Заявок на участие поступило 6 586, а в самом хакатоне участвовали 2 500 человек из 21 страны, передает BAQ.KZ.

Среди участников студенты 129 университетов. Работать им пришлось быстро, на создание решений отвели пять часов.

Направлений было десять: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля. Задачи ставил реальный сектор, разработчики решали проблемы бизнеса, государства и ключевых отраслей.

Участники получили доступ к технологическим и образовательным ресурсам OpenAI, NVIDIA и Университета штата Аризона общей стоимостью до 1,5 млн долларов.

Как фиксировали рекорд

Попытка установить рекорд проходила по требованиям Guinness World Records.

На площадке работала система контроля фактического участия. Участники проходили регистрацию и идентификацию, входы и выходы фиксировались сканированием персональных бейджей, а за соблюдением правил в секторах следили стюарды.

Засчитывали только тех, кто выполнил установленные требования и действительно работал над проектами в течение хакатона. Итоговый результат объявят после процедуры фиксации и подтверждения рекорда.

Что говорят организаторы

Заместитель Премьер-Министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев видит задачу в том, чтобы разработки не остались на бумаге.

«Важно, чтобы лучшие из них получили возможность пройти путь от идеи и прототипа до пилотирования и внедрения. Именно через такую связку технологических команд и индустрии формируются новые продукты и компании, способные конкурировать на глобальном рынке», — сказал он.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что стране нужны собственные разработчики.

«Для Казахстана принципиально важно не только внедрять готовые решения, но и формировать собственную среду разработчиков, исследователей и технологических предпринимателей», — отметил он.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев рассказал, что участники работали с ресурсами мировых технологических лидеров.

«Мы хотим, чтобы молодые разработчики не только получали первый опыт, но и создавали решения, способные выйти на глобальный рынок», — сказал он.

По словам основателя и CEO Silkroad Innovation Hub Асета Абдуалиева, участие глобальных партнеров показывает, что Казахстан и Центральная Евразия глубже интегрируются в мировую AI-экосистему.

Основатель и CEO Blockchain & AI Technology Center Айдана Каскырбек отметила, что под хакатон создали отдельную цифровую платформу.

«Ее задача гораздо шире одного события: на ней будут проходить новые хакатоны, компании смогут ставить реальные технологические задачи, а созданные решения смогут развиваться дальше и выходить на рынок», — сказала она.

Что получат победители

Призовой фонд составляет 200 тысяч долларов. Половина это технологические ресурсы, еще 100 тысяч долларов дает Astana Hub.

Награждение пройдет на международном технологическом форуме AI & Digital Bridge 2026.

Помимо призов, все участники получили фирменный мерч и именные сертификаты.

HackAlem AI открыл AI Month, серию мероприятий об искусственном интеллекте, цифровых технологиях и кибербезопасности, которая идет в преддверии форума AI & Digital Bridge 2026 в рамках года цифровизации и искусственного интеллекта.