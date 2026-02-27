Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает BAQ.KZ.

В период с 2013 года по 2025 гг. подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.

– В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости, – сообщили в АФМ.

Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге.

Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA». В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.