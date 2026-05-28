В ЕС хотят назначить "главного по ИИ" для глобальной технологической гонки

Еврокомиссия рассматривает возможность создать новую должность – специального представителя по искусственному интеллекту.

Идея была озвучена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на встрече с руководителями крупных европейских компаний. Предполагается, что этот человек будет представлять интересы ЕС в сфере ИИ за пределами Европы и помогать развивать промышленную политику внутри союза.

В частности, речь идёт о продвижении крупных технологических проектов, например создании больших центров для разработки искусственного интеллекта, так называемых "гигафабрик ИИ".

Однако пока нет ясности, чем именно будет заниматься этот представитель и какие у него будут реальные полномочия. Даже внутри самой Еврокомиссии этот вопрос ещё не проработан.

Из-за этого часть политиков и экспертов критикует инициативу. Они считают, что это может быть больше политическим заявлением, чем реальным инструментом. По их мнению, у ЕС уже есть более серьёзные проблемы в развитии ИИ – высокие цены на энергию, нехватка инвестиций и медленные темпы внедрения технологий.

Некоторые депутаты Европарламента также отмечают, что такие инициативы часто звучат громко, но не всегда приводят к конкретным результатам.

В Еврокомиссии, в свою очередь, утверждают, что подобные шаги помогают задавать направление развития и ускоряют работу над стратегией.

Идея появилась после того, как в ЕС завершили работу над законом об искусственном интеллекте. Теперь, когда правила уже приняты, Брюссель хочет активнее развивать собственную индустрию ИИ и конкурировать с США и Китаем.

Решение о назначении спецпредставителя пока не принято окончательно, и обсуждение его роли продолжается.