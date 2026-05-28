Астана принимает Евразийский экономический форум: чего ждёт бизнес от ЕАЭС

В Астане проходит Пятый Евразийский экономический форум, собравший представителей стран Евразийского экономического союза. Главной темой площадки стало участие ЕАЭС в глобальной цифровой гонке и развитие искусственного интеллекта. Корреспондент BAQ.KZ узнала у заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, насколько реально казахстанскому бизнесу выходить на рынки Союза, какие барьеры остаются наиболее чувствительными для предпринимателей и каких решений бизнес ждёт от форума.

Рынки ЕАЭС открыты, но бизнесу важна готовность

По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Тимура Жаркенова, выход казахстанского бизнеса на рынки стран ЕАЭС в целом является реальным и опирается на действующую правовую базу Союза.

"Евразийский экономический союз создан для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В этих условиях выход казахстанского бизнеса на рынки государств-членов Союза в целом является реальным и опирается на действующую правовую базу ЕАЭС. При этом степень вовлечённости и успешности присутствия в значительной мере зависит от уровня готовности и активности самого бизнеса", – отметил он.

Эксперт пояснил, что для крупного и структурированного бизнеса выход на рынки ЕАЭС, как правило, является реалистичным и экономически обоснованным. Для малого и среднего предпринимательства такая возможность также существует, но требует адаптации продукции, соблюдения регуляторных требований и учёта административных издержек в каждой юрисдикции.

Бизнес ждёт от форума практических решений

Тимур Жаркенов отметил, что предприниматели чаще всего сталкиваются не с закрытием рынков, а с практическими барьерами – различиями в техническом регулировании, сертификации, маркировке, таможенном и налоговом администрировании, а также с неодинаковым применением единых правил на практике.

По его словам, в первую очередь необходимо упрощать те звенья, которые создают для бизнеса наибольшие "узкие места": сертификацию, таможенное администрирование и контроль, логистику, прослеживаемость товаров, транзитные процедуры и определение происхождения продукции.

"Бизнес, как правило, ожидает от таких форумов не деклараций, а конкретных практических решений, которые можно быстро внедрить и которые реально снижают издержки и барьеры. Одним из ключевых моментов Нацпалата видит ускорение внедрения системы учёта товаров, признание единой системы агрегированных кодов маркировки товаров, упрощение транзита и создание единой цифровой экосистемы, обеспечивающей бесшовное функционирование внутреннего рынка Союза", – сказал Жаркенов.

В этом контексте тема форума – цифровая гонка и искусственный интеллект – приобретает прикладное значение. Для бизнеса цифровизация может стать инструментом, который ускорит документооборот, упростит прослеживаемость товаров, снизит административную нагрузку и сделает трансграничную торговлю более прозрачной.

Ранее корреспондент BAQ.KZ узнала, какие вопросы вынесены на повестку, какие инициативы продвигает Казахстан и почему эта встреча важна для страны. Подробнее – по ссылке.