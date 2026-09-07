2 млн тенге за 1,5 часа: как развивается онлайн-торговля в Казахстане

В Казахстане активно развивается формат продаж товаров через социальные сети, в том числе посредством прямых эфиров. По данным Министерства торговли и интеграции, в 2025 году объем внутренней электронной торговли в стране приблизился к 3,8 трлн тенге. При этом 86% продаж пришлось на маркетплейсы.

Как именно осуществляется торговля через прямые эфиры, какие требования предъявляются к такому формату продаж и в чем секрет высоких продаж? Корреспондент BAQ.KZ изучил этот вопрос.

Объем электронной торговли приблизился к 3,8 трлн тенге

Согласно данным Бюро национальной статистики, объем внутренней электронной торговли в Казахстане в 2024 году составил 3 156,4 млрд тенге, а в 2025 году достиг 3 768,8 млрд тенге. За год показатель вырос на 19,4%.

Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в 2024 году составила 14,1%, а в 2025 году – 14,3%.

В 2025 году 3 237,5 млрд тенге, или 86% от общего объема электронной торговли, пришлось на маркетплейсы. Еще 531,3 млрд тенге, или 14%, – на продажи через собственные интернет-ресурсы предпринимателей.

При этом отдельная статистика по продажам товаров через прямые эфиры пока не ведется.

Относится ли торговля через прямые эфиры к электронной торговле

В Министерстве пояснили, что законодательство Казахстана определяет электронную торговлю как предпринимательскую деятельность по реализации товаров с использованием цифровых технологий.

При продаже товаров, работ или услуг через социальные сети продавец обязан соблюдать требования законодательства и нормы, регулирующие защиту прав потребителей.

В частности, при продаже товаров через социальные сети должна быть размещена ссылка на интернет-ресурс. На нем должна содержаться информация об основных потребительских свойствах товара, наименовании продавца, его юридическом адресе, а также абонентском номере, зарегистрированном у оператора сотовой связи в Казахстане.

При реализации товаров через интернет-ресурсы необходимо руководствоваться требованиями СТ РК 3672 «Требования к добросовестной практике при дистанционной продаже товаров с использованием сети Интернет».

Кроме того, требования, предусмотренные Правилами внутренней торговли, распространяются и на бывшие в употреблении товары, реализуемые через интернет-ресурсы.

Для реализации товаров через интернет-ресурсы, используемые в целях электронной коммерции, продавец, за исключением случаев реализации товаров собственного производства, должен иметь документы, подтверждающие право собственности на товар.

Как защищаются права потребителей

Предприниматель, продающий товары через прямые эфиры в социальных сетях, обязан соблюдать общие требования законодательства Казахстана в сфере защиты прав потребителей.

Согласно законодательству, уровень защиты законных интересов потребителей в электронной торговле не должен быть ниже уровня защиты, предоставляемого при других формах торговли.

При продаже товара продавец обязан предоставить документ, подтверждающий факт покупки, либо договор, заключенный при приобретении товара.

Условия обмена и возврата товаров, а также требования в отношении товаров ненадлежащего качества регулируются соответствующими статьями закона.

В отношении товаров, на которые установлен гарантийный срок, продавец также обязан выполнять гарантийные обязательства.

Требования по применению контрольно-кассовых машин, а также оформлению и выдаче фискальных чеков регулируются налоговым законодательством.

За семь месяцев поступило более 4 тысяч жалоб, связанных с электронной торговлей

По данным Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, за семь месяцев 2026 года через информационную систему «Электронные обращения» поступило 4 135 обращений, связанных с защитой прав потребителей в сфере электронной торговли.

При этом обращения, касающиеся непосредственно продаж товаров через прямые эфиры в социальных сетях, не выделяются в отдельную категорию.

Специальной государственной поддержки для торговли через прямые эфиры нет

В Казахстане предусмотрены меры государственной поддержки субъектов внутренней торговли. Они реализуются в соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра торговли и интеграции от 21 июня 2024 года № 262-НҚ.

Эти меры охватывают проекты, связанные со строительством, расширением, реконструкцией и модернизацией торговых центров, торговых рынков, объектов торговли современного формата и многофункциональных комплексов в сфере торговли.

При этом отдельной государственной программы или специальной меры поддержки, направленной на продажу товаров через прямые эфиры в социальных сетях, пока не предусмотрено.

В Министерстве рассматривают такие эфиры как один из современных способов продвижения и реализации товаров. Субъекты внутренней торговли могут использовать этот формат наряду с другими инструментами электронной торговли и маркетинга.

Как осуществляется торговля через прямые эфиры

По словам стримера Ботагоз Уйбагаровой, в онлайн-торговле результат одного человека может быть сопоставим с показателями нескольких сотрудников в офлайн-магазине.

По ее мнению, чтобы добиться высоких продаж всего за один час, прежде всего необходимо правильно выбрать товар и направление, пользующееся спросом.

«У нас торговля через стримы развивается очень хорошо. Например, если в офлайне вы делаете один шаг, то в онлайне – десять. То есть всего за один час можно совершить хорошие продажи. Но для этого нужно правильно выбрать направление. Товар, который вы продаете, должен быть выгоден людям. Люди выбирают то, что приносит им пользу. Поэтому должна быть определенная тактика продаж», – говорит Ботагоз Уйбагарова.

Стример не обучалась этой сфере в специализированном учебном заведении или на профессиональных курсах. Свой опыт она сформировала, наблюдая за работой других стримеров и анализируя их методы.

Она также изучала опыт китайских стримеров. Кроме того, Ботагоз наблюдала за продажами девушки по имени Дина, которая работает в сфере косметики, и изучала различные способы презентации товара аудитории.

Не все товары продаются одинаково хорошо

По словам Ботагоз Уйбагаровой, не каждый товар одинаково хорошо продается в интернете. Поэтому важно учитывать не только сам продукт, но и то, каким образом он представлен аудитории.

«Есть товары, которые в онлайне не продаются. Нельзя сказать, что абсолютно все будет продаваться прекрасно. Но если заинтересовать людей и красиво донести до них информацию о товаре, продажи можно вывести на пик», – отмечает она.

По словам стримера, на высокие продажи влияет не только сам товар, но и форма его подачи, взаимодействие с аудиторией, эмоции и энергия ведущего.

«На самом деле продается не товар, а энергия человека. Продаются эмоции. Какие эмоции ты передаешь, то люди у тебя и покупают», – говорит Ботагоз Уйбагарова.

Более 2 млн тенге продаж за 1,5 часа

Ботагоз Уйбагарова рассказала, что ее максимальный результат во время стрима составил 2 млн 87 тыс. тенге за один час 30 минут. Такого показателя ей удалось достичь при продаже полотенец для лица.

По ее словам, добиться высоких продаж только усилиями ведущего эфира сложно. За стримером стоит команда, которая занимается приемом заказов, взаимодействием с клиентами и непосредственно процессом продаж.

Она также отмечает, что выходить в эфир без предварительной подготовки неправильно. Результат продаж напрямую зависит от подготовки и заранее разработанного плана.

«Мы всегда выходим в эфир подготовленными. Это очень важно. Если выйти без подготовки, можно растеряться и не справиться с собой прямо во время эфира. В нашей аудитории находятся люди, которые хотят получить конкретный результат. Поэтому важно правильно объяснить характеристики товара, показать его качество и грамотно работать с аудиторией», – говорит она.

Ботагоз Уйбагарова считает, что TikTok не следует воспринимать исключительно как платформу для времяпрепровождения.

«Даже такая большая держава, как Китай, сейчас делает миллиардные продажи на одной только помаде. Всего на одном товаре. Почему мы, казахи, не можем делать то же самое? Возможностей у нас очень много», – говорит стример.

По ее словам, человек, который умеет правильно использовать социальные сети, может превратить и свое время, и свою аудиторию в источник дохода.

«За один день можно сделать месячный показатель одного человека»

По словам Ботагоз Уйбагаровой, при правильной подготовке и наличии стратегии даже за один день эфира можно получить результат, сопоставимый с месячным объемом продаж.

«На самом деле за один день можно заработать месячный показатель одного человека», – говорит она.

По ее мнению, торговля через стримы – это не просто выход перед камерой и презентация товара. Здесь важны выбор продукта, понимание аудитории, правильная коммуникация, умение передавать эмоции, работа в команде и заранее продуманная тактика продаж.