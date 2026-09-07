У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма

В Алматы врачи провели сложную операцию новорожденной девочке, у которой еще во время беременности выявили крупную крестцово-копчиковую тератому. Опухоль весила около двух килограммов и составляла почти половину массы ребенка при рождении, передает BAQ.KZ.

Девочка родилась 18 августа на 34-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Ее вес превышал четыре килограмма.

Через несколько часов после рождения бригада неонатальных реаниматологов и хирургов прибыла в роддом и перевезла ребенка в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. Девочку поместили в реанимацию новорожденных и начали готовить к операции.

На следующий день опухоль удалили. Операция продолжалась более двух часов.

По словам заведующего отделением Центра Саматбека Мырзахмета, тератома состояла из разных типов тканей, включая костную, мягкие ткани и кистозную полость.

Это была одна из самых сложных операций в нашей практике. Опухоль весила два килограмма. При рождении девочка весила четыре килограмма, то есть почти половину ее массы составляло образование, - рассказал хирург.

После удаления опухоли врачи сразу провели пластику поврежденной области. Ткани восстановили так, чтобы шов был практически незаметен и в дальнейшем не доставлял ребенку неудобств.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка хорошее, она готовится к выписке, - сообщил Мырзахмет.

В операции участвовали хирург Саматбек Мырзахмет, ассистент Бегалы Торебек и анестезиолог-реаниматолог Улыкпан Алсеитов. Лечащими врачами девочки были Айжан Сексенбаева и Едгор Сайдакбаров.

Тератому выявили еще на 20-й неделе беременности во время скрининга. Родители решили сохранить беременность и несколько раз консультировались с хирургами Центра детской неотложной медицинской помощи. Состояние матери и ребенка врачи наблюдали до родов.

Мать девочки Аяжан рассказала, что дочь стала долгожданным ребенком после четырех сыновей.

На 20-й неделе врачи выявили крестцово-копчиковую тератому. Мы сразу приехали на консультацию. На 34-й неделе у меня начались боли, и врачи провели кесарево сечение. Я видела и дочь, и огромную опухоль после ее рождения. Благодарна всем, кто участвовал в ее лечении, - рассказала женщина.

Крестцово-копчиковая тератома считается одной из наиболее часто встречающихся опухолей у новорожденных. Она формируется еще во время внутриутробного развития и может расти вместе с ребенком.

В Минздраве пояснили, что при рождении такое образование может не быть злокачественным, но в первые шесть месяцев жизни способно переродиться. Поэтому операцию стараются проводить как можно раньше.

Крупные тератомы могут приводить к тяжелым осложнениям и нарушать работу жизненно значимых органов.

С начала 2026 года в отделение новорожденных Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы поступили 96 детей. Хирургическое лечение потребовалось 72 из них.

По данным Минздрава, на развитие врожденных патологий могут влиять наследственные факторы, инфекции и другие внутренние и внешние причины.